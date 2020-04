박재범, 생일 맞아 신곡 ‘올 더 웨이 업’ 발매 입력 2020.04.25 (11:41) 연합뉴스

힙합 레이블 AOMG를 이끄는 가수 박재범(33)이 자신의 생일인 25일 신곡을 발매한다.



AOMG에 따르면 박재범은 이날 오후 6시 새 싱글 '올 더 웨이 업'(All The Way Up)을 공개할 예정이다. AOMG는 전날 공식 SNS를 통해 박재범의 어린 시절 모습이 담긴 티저를 공개하고 신곡 발매를 알렸다.



박재범은 발매에 앞서 비디오 플랫폼 틱톡(TikTok)을 통해 곡의 일부를 선공개했다.



이번 곡은 박재범이 지난해 11월 발매한 EP(미니음반) '디스 워슨트 서포스드 투 해픈'(This Wasn't Supposed to Happen) 이후 5개월 만에 발표하는 신곡이다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

