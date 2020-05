방탄소년단, 유튜브 4억 뷰 뮤비 10편…‘낫 투데이’도 돌파 입력 2020.05.10 (10:12) 연합뉴스

그룹 방탄소년단의 '낫 투데이'(Not Today) 뮤직비디오가 유튜브 4억 뷰를 돌파했다.



10일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 '낫 투데이' 뮤직비디오는 전날 오후 9시 4분께 유튜브 조회 수 4억 건을 넘어섰다.



'낫 투데이'는 지난 2017년 2월 발매된 '윙스(WINGS) 외전: 유 네버 워크 얼론'(YOU NEVER WALK ALONE) 수록곡이다. 뮤직비디오에서는 일곱 멤버의 절도 있고 파워풀한 안무, 댄서 수십 명과 함께한 퍼포먼스가 두드러진다.



이번 기록으로 방탄소년단은 통산 10번째 유튜브 4억뷰 뮤직비디오를 갖게 됐다. 한국 가수 최다 4억뷰 뮤직비디오 보유 기록을 자체 경신한 것이다.



이중 '디엔에이'(DNA)는 9억 뷰를 넘어섰고, '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)는 7억 뷰, '불타오르네'·'페이크 러브'·'마이크 드롭' 리믹스·'아이돌' 6억 뷰, '쩔어'·'피 땀 눈물' 5억 뷰, '세이브 미' 4억 뷰 등을 기록했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

