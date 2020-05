영국, 조건부 코로나 봉쇄 완화 계획 공개…“건설·제조업부터 출근”

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

영국 정부가 코로나19 봉쇄 조치를 이달 말까지 연장하는 한편 일부 업종의 출퇴근 허용, 야외활동 허용 확대 등 일부 완화 조치도 함께 내놨습니다.현지시간 10일 BBC 방송 등에 따르면 보리스 존슨 영국 총리는 이날 저녁 방송된 대국민 담화를 통해 조건부 봉쇄조치 완화 계획을 내놨습니다. 존슨 총리는 "지금은 단순히 봉쇄조치를 끝낼 때가 아니다"면서 "대신 기존 조치를 조정하기 위한 조심스러운 첫 단계를 취할 것"이라고 말했습니다.먼저 이동제한 등 봉쇄조치는 이달 말까지 연장됩니다.다만 존슨 총리는 11일부터 건설업, 제조업 종사자처럼 자택근무가 어려운 이들의 경우 출근을 장려할 것이라고 밝혔습니다. 대중교통 대신 가능한 한 걷거나 자전거 이용을 권고하며, 사업장은 정부의 안전 지침을 받을 것이라고 설명했습니다. 마스크 사용 여부에 대해서는 언급하지 않았습니다.또 13일부터는 운동 등 야외활동 제한도 완화하기로 했습니다. 지금은 하루에 한 번 산책이나 운동이 허용됩니다. 존슨 총리는 "앞으로 지역 공원에 자리잡고 햇살을 즐기거나 다른 목적지로 차를 몰고갈 수도 있다. 스포츠 경기를 할 수도 있지만 가족들과만 가능하다"고 말했습니다.6월 1일부터는 유치원과 일부 초등학생이 등교를 시작하는 등 순차적으로 학교의 문을 열기로 했습니다. 이어 빠르면 7월부터 일부 음식숙박업 등의 영업을 재개하고, 공공장소의 문을 열 계획입니다.존슨 총리는 또 향후 영국 입국자들에 의무적으로 2주간 자가 격리 조치를 적용하는 방안을 도입할 것이라고 밝혔습니다.그는 11일 의회에 출석해 보다 상세한 출구전략을 공개할 예정입니다.이날 5단계 코로나19 경보 체제 도입 계획도 공개됐습니다. 경보 체계는 우선 잉글랜드 지역에도입될 예정입니다.경보 체제는 그린(1단계)부터 레드(5단계)까지 나눠집니다. 새로 설립되는 '합동 바이오안보 센터'(joint biosecurity centre)가 지역이나 도시별로 코로나19 위협 정도를 판단한 뒤 경보를 조정하는 방식입니다.존슨 총리는 현재 영국이 4단계에 머물고 있으며, 3단계로 나아가기 위해 노력 중이라고 설명했습니다.존슨은 이날 담화에서 코로나19 새 슬로건도 공개했습니다. 새 슬로건은 '경계하고, 바이러스를 통제하고, 생명을 구하자'(stay alert, control the virus, save lives)로 정해졌습니다. 지금까지 코로나19 대응 슬로건은 '집에 머물면서, 국민보건서비스(NHS)를 지키고, 생명을 구하자'(Stay at home, Protect the NHS, Save lives)였습니다.이에 대해 니컬라 스터전 스코틀랜드 자치정부 수반은 지금 '집에 머물라'(Stay at home)라는 메시지를 중단하는 것은 잘못된 선택이라며 따르지 않겠다는 입장을 나타냈습니다. 웨일스와 북아일랜드 자치정부 역시 기존 슬로건을 유지하겠다고 밝혔습니다.영국 보건부에 따르면 이날 오전 9시 기준 코로나19 확진자는 21만9천183명으로 하루 새 3천923명 늘어났습니다. 전날 오후 5시 기준 코로나19 사망자는 3만1천855명으로 269명 추가됐습니다.[사진 출처 : EPA=연합뉴스]