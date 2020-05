세븐틴, 월드투어 이야기 담은 다큐멘터리 선보인다 입력 2020.05.13 (11:01) 연합뉴스

보이그룹 세븐틴이 월드투어 과정을 담은 다큐멘터리를 선보인다.



소속사 플레디스엔터테인먼트는 세븐틴이 월드투어 '오드 투 유'(ODE TO YOU) 속 일상과 이야기를 담은 다큐멘터리 '세븐틴 : 힛 더 로드'(SEVENTEEN : HIT THE ROAD)를 공개한다고 13일 밝혔다.



소속사는 이날 오전 0시 다큐멘터리 타이틀과 멤버들 이름이 새겨진 티저 이미지를 공개했다.



다큐멘터리 '힛 더 로드'는 오는 15일 프롤로그 영상을 시작으로 총 15편에 걸쳐 세븐틴 공식 유튜브 채널과 커뮤니티 플랫폼 '위버스'를 통해 공개된다.



소속사는 "월드 투어 일정 속 일상적인 모습과 함께, 새롭게 마주한 길 위에서 그동안 단 한 번도 보여주지 않았던 이들의 솔직한 이야기를 선사할 예정"이라고 소개했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

