더 엄격했던 美 질병통제예방센터 지침, 백악관 문턱서 막혀

[앵커]우리나라 질병관리본부에 해당하는 미 질병통제예방센터,CDC의 봉쇄 완화 가이드라인이 백악관 문턱에서 막혀 결국 빛을 보지 못했는데요.AP통신이 입수한 63쪽의 가이드라인에는 백악관이 내놓은 지침보다 훨씬 더 엄격한 내용이 담겨 있었습니다.미 정치권에선 CDC 가이드라인 공개를 둘러싼 신경전이 이어지고 있습니다.버지니아에서 서지영 특파원이 전해왔습니다.[리포트]미 질병통제예방센터, CDC가 작성한 63쪽짜리 가이드라인입니다.AP가 입수한 CDC 가이드라인 초안에는 학교, 보육시설, 특정 업무현장 등 일상생활 정상화를 위한 지침이 상세히 담겨있습니다.여행 재개 시점은 42일 동안 코로나19 확진자 수가 지속적으로 감소하는 단계에서 '고려해볼 수 있다'고 제시했습니다.그 단계에서조차 비필수적 여행은 재고할 것을 권고했습니다.경제를 재개할 경우 확진 사례가 늘 것이라고 경고했습니다.그러면서, 경제 재개 여부는 주별 결정에 맡길 것이 아니라 국가 차원의 조정이 필요하다고 지적했습니다.백악관이 발표한 지침보다 더 엄격하고, 일부 내용은 배치되기도 합니다.앞서 트럼프 대통령은 지난달 3단계 정상화 방안을 공개하며 판단과 실행을 각 주지사들에게 맡긴다고 밝혔습니다.[트럼프/미국 대통령/지난달 17일 : "IN SOME STATES, WE WILL BE ABLE TO OPEN UP SOONER THAN OTHER SOME STATES."]이 초안을 압축한 17쪽짜리 가이드라인은 백악관의 반대에 부딪혀 빛을 보지 못했습니다.백악관이 발표한 3단계 경제 정상화 방안과 맞지 않는다는 내부 비판이 있었다고 CNN은 전했습니다.전날 열린 상원 청문회에서 레드필드 CDC 국장은 가이드라인이 곧 배포될 것이라고 했지만, 구체적인 날짜는 적시하지 못했습니다.[로버트 레드필드/미 질병통제예방센터 국장 : "I will just say is that the CDC stands by to give technical assistance to your state and any state on any request. I do anticipate this broader guidance though to be posted on the CDC website soon."]백악관과 미 최고 보건기관과의 불협화음이 노출되고 있는 가운데, 정치권에선 CDC 가이드라인 공개 여부를 둘러싼 논란도 가열되는 분위깁니다.버지니아에서 KBS 뉴스 서지영입니다.