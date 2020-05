놔두라니깐 진짜 떠난 KCC 신명호 “제 농구 인생은 60점입니다”

"신명호는 제발 놔두라고!" 를 목청껏 외치는 감독들의 모습을 이제 프로농구에서 더는 볼 수 없게 됐다.KCC 신명호가 정든 코트를 떠나기로 했다. 2007년 KCC 유니폼을 입고 한 팀에서만 13년을 몸담은 신명호. 이제 선수가 아닌 KCC 코치로 농구 인생 2막을 연다.신명호는 '수비' 하나로 정글 같은 프로 무대에서 살아남은 수비 전문 식스맨이었다. 수비 5걸을 세 차례나 차지할 만큼 수비 능력은 인정받았다. 가드로서 통산 3점 성공률이 22.9%밖에 되지 않을 만큼 슛 정확도에서 치명적인 약점을 가지고 있음에도, 프로에서 버틸 수 있었던 이유다.신명호는 만년 조연이었지만 전태풍, 임재현, 김태술 등 쟁쟁했던 가드들의 빈틈을 채워주며 2개의 우승 반지를 거머쥐었다. KCC의 전성기 멤버였다.신명호는 KCC 팬, 그리고 프로농구 열성 팬이 아니면 잘 알지 못하는, 인지도가 낮은 선수였다. 하지만 최근 신명호는 유튜브 등 SNS를 통해 인지도와 인기를 그야말로 '역주행'시키는 중이다.과거 전자랜드 유도훈 감독과 SK 문경은 감독 등이 작전타임에서 "(슛 성공률이 저조한) 신명호는 놔두라고, 40분 내내 얘기했는데 안 들으면 어쩌자는 거야", "He is not a shooter"라는 등의 작전 지시를 선수들에게 내리는 영상이 다시 화제가 되며 일반 대중들 사이에서도 신명호는 이제 친숙한 존재가 됐다.신명호가 현재의 위상을 갖게 된 것은 유 감독 역할이 8할이라고 봐도 과언이 아니다. 처음에는 유 감독이 원망스럽기만 했다. 유 감독은 신명호를 수비하지 말라고 가장 강조한 사람이다."처음엔 기분이 당연히 안 좋았죠. 속으로는 사실 유 감독님 욕도 하고 그랬는데 시간이 지나니 무뎌졌던 것 같아요. 최근에 유도훈 감독님이랑 통화했는데 코치 된 거 축하하고 잘할 수 있을 거라 격려해 주시더라고요. 뒤끝은 없어요. 감독님도 팀이 이겨야 하는 상황이니 그런 말 하셨다고 생각해요"자칫 웃음거리가 된 것에 대해 선수로서 자존심이 상할 법도 했지만, 신명호는 이러한 관심 또한 프로 선수에게 큰 영광이었다고 말한다."소리소문없이 묻히는 선수도 많은데 실력에 비해 제 이름 석 자가 널리 알려져서 기분은 좋은 것 같아요. 저로 인해 한국 농구에 조금이라도 더 관심을 가져주실 수 있다면 그걸로 충분히 만족합니다."지금은 부족한 슛 실력이 신명호를 대중들에게 알린 상징이 됐지만, 3점 슛은 프로 인생 내내 자신을 따라다닌 족쇄였다."농구 인생은 60점밖에 못 줄 거 같아요. 나머지 40점은 아무래도 슛 때문에 주지 못할 것 같아요. 슛은 선수 인생 내내 트라우마였던 거 같아요. 프로 초반에 극복해야 했는데 그러지 못하다 보니…. 연습 때는 잘 들어갔는데 경기 땐 항상 긴장돼서 그걸 이겨내지 못한 거 같아요."수비 전문이라는 반쪽 꼬리표가 따라다닌 채 프로 인생을 마무리 한 신명호. 하지만 신명호는 스스로는 자신이 주인공이었다고 생각한다며 당당히 코트를 빠져나갔다."전 제가 사는 인생의 주인공이었으니 그것으로 만족합니다. 제가 갖춘 실력에 비해 이 정도 스포트라이트를 받은 것은 과분했다고 생각합니다."