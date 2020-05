‘인천 학원강사발’ 감염 확산…택시기사 부부의 ‘4세 손자’도 확진

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

허위진술로 물의를 빚은 `인천 학원 강사 확진자`를 태운 택시기사 부부가 `코로나 19` 검사 결과 `양성` 판정을 받은 가운데 이 부부의 손자까지 확진됐습니다.경기도 용인시는 오늘(5/19) 수지구 풍덕천1동에 사는 4살 A 군이 72번째 확진자로 확인됐다고 밝혔습니다.A 군은 이태원 클럽 방문 이후 직업 등 동선을 허위 진술한 인천의 학원 강사 확진자 B 씨(25·남)를 태운 60대 택시 운전사 C 씨(인천 125)와 부인 D 씨(인천 126)의 손자로 확인됐습니다.A 군은 지난 15일부터 기침 증세를 보여 지난 18일 수지구보건소 선별진료소에서 검체채취 후 같은 날 `양성` 판정을 받아 성남시의료원으로 이송됐습니다.A군은 현재 유아 돌봄을 위해 엄마와 동반 입원했으며 나머지 가족은 모두 `음성`인 것으로 나타났습니다.택시운전사 C 씨는 지난 4일 102번 확진자 B 씨를 승객으로 태웠으며 지난 16일 기침과 인후통 증세를 보며 다음날 `양성` 판정을 받았고 이어 부인도 `양성`으로 확인됐습니다.이 과정에서 C 씨와 접촉한 사람은 모두 143명으로 조사됐습니다. C 씨는 택시 운전을 하는 동안 항상 마스크를 착용한 것으로 전해졌습니다.※[환자 현황 / 용인시청 제공)○ 용인-72 : 남, 4세, 인천-125,126의 손자○ 주소 : 수지구 풍덕천1동○ 가족 모두 음성[발생 경위]○ 5. 15.(금) 기침○ 5. 18.(월)10:30 수지구보건소 선별진료소 검체채취22:25 검사결과 양성 판정(민간검사기관 녹십자)[조치사항]○ 5. 18.(월)22:25 질병관리본부 및 경기도 역학조사관 보고22:37 국가지정격리병상 배정(성남시의료원)23:00 성남시의료원으로 이송(보건소 구급차), 유아 돌봄을 위해 엄마와 동반 입원23:00 확진자 자택 내부 소독 실시[사진 출처 : 연합뉴스·게티이미지]