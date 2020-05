미국 확진자 150만 명…부분 재개 48개 주 상황 ‘제각각’ 지구촌뉴스 입력 2020.05.19 (10:38) 수정 2020.05.19 (10:59)

[앵커]



미국 내 코로나 19 확진자 수가 150만 명을 넘었습니다.



사망자는 9만 명에 육박하고 있는데요,



이와 동시에 확진자 증가세도 둔화되고 있다는 분석입니다.



현재 미국 내 50개 주 가운데 48개 주가 부분 재가동을 시작한 상탠데, 주별로 신규 확진자가 늘어난 주가 있는가 하면, 줄어든 주도 있는 등 제 각각인 가운데, 전문가들은 마스크 착용과 사회적 거리두기 등을 철저히 해야 한다고 당부하고 있습니다.



금철영 특파원이 보도합니다.



[리포트]



어제 미국 내 하루 신규 코로나 19 확진자 수는 만 9천 명대.



지난 3월말 하루 신규 확진자 수가 2만 명을 돌파한 뒤 신규 확진자 수가 2만 명대 아래로 떨어진 건 지난 11일에 이어 두 번쨉니다.



이런 가운데 미국 내 전체 확진자 수는 150만 명을 넘었습니다.



사망자는 9만 명에 육박합니다.



아직까지는 요양원 등에서 확진자와 사망자가 많이 나오고 육류가공업체와 유통체인 등 이른바 필수 사업장들의 위험도 여전하지만 가장 심각했던 뉴욕주를 중심으로 일단 증가세는 한풀 꺾인 것으로 분석되고 있습니다.



[쿠오모/뉴욕주지사 : "Total hospitalization is down. Good news. Net change is down, intubations is down, and new COVID hospitalizations are down. So it's a good day across the plate."]



그러나 최악을 지났다고 여겨지는 주에서도 새로운 밀집 감염 지역이 나올 수 있다는 우려는 여전한 상탭니다.



[수아레즈/마이애미 시장 : "We've seen some of the statistics about states throughout the united states starting to see some level of resurgence, and that's obviously a big concern for us."]



현재 미국 내 50개 주 가운데 부분 정상화에 나선 48개 주의 코로나 19 확진자 추이도 제각각인 상황입니다.



미 CNN방송은 부분 정상화 이후 하루 신규 확진자 발생이 17개 주에선 더 늘어났고, 18개 주에선 감소했다고 보도했습니다.



각 주마다 마스크 착용과 사회적 거리두기 지침 등이 다르고 진단 테스트 역량 확보에 차이가 있기 때문으로 분석됩니다.



이런 가운데 오는 25일 미군 전사자들을 기리는 이른바 '메모리얼 데이'를 전후해 부분 정상화 조치는 더 확대될 전망입니다.



현재도 출입이 통제돼 있는 국립공원들도 대부분 문을 열 계획입니다.



버지니아에서 KBS 뉴스 금철영입니다.

