동급생 밤새 감금 폭행한 고등학생 구속영장 신청 사회 입력 2020.05.19 (19:18)

2년 전부터 알고 지내던 친구를 밤새 감금 폭행한 10대 청소년에 대해 경찰이 구속영장을 신청했습니다.



서울 관악경찰서는 지난 9일 고교생 A 군과 B 군을 특수폭행 혐의로 입건하고, A 군에 대해 오늘(19일) 구속영장을 신청했다고 밝혔습니다.



A 군과 B 군은 2년여 전부터 알고 지낸 C 군을 지난 8일 저녁부터 이튿날 아침까지 원룸에 감금하고 폭행한 혐의를 받고 있습니다.



이들은 C 군을 청테이프로 의자에 묶어두고 얼굴과 배 등을 때리고, 방에 있던 흉기로 C 군을 위협했던 것으로 알려졌습니다.



경찰은 "일반 학생들끼리 다투는 것과 달리 수법이나 수위가 지나치다고 판단돼 청소년이지만 구속영장을 신청했다"고 설명했습니다.



경찰은 가해 청소년들이 또 다른 범행을 저질렀는지, 추가 가담자가 있는지를 조사할 예정입니다.



