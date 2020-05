검증 안된 약 먹는 대통령…불안 고조에도 트럼프 마이웨이!

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

[앵커]트럼프 미국 대통령이 코로나19 예방을 위해 말라리아 치료제를 매일 복용하고 있다고 말해 여러 사람 놀라게 했지요! 이게 검증이 안된 약이라서 그렇습니다.오늘 또 이 약을 언급했는데 대통령이 검증 안 되고 경우에 따라 생명을 위협하는 약을 복용하는 데 대한 우려가 고조되고 있습니다.미 버지나아에서 김웅규 특파원입니다.[리포트]하루 전, 많은 이들을 놀라게 한 트럼프 대통령 발언입니다.[트럼프/미국 대통령 : "Hydroxychloroquine. Right now, yeah. A couple of weeks ago, I started taking it."]대통령이 식품의약국에서 부작용을 경고하고, 심하면 사망에 이를 수 있다고 경고한 말라리아 치료제를 매일 먹는다고 했기 때문입니다.10일 전쯤부터 복용한다고 했는데 자신을 보좌하는 직원이 코로나19 확진 판정을 받은 날짜와 비슷합니다.그래서 복용을 시작했을 수 있다는 말인데 백악관은 그 때문이라고 확인하지는 않았습니다.트럼프 대통령 오늘 이 약이 대단한 평판이 있다고 또 언급했습니다.[트럼프/미국 대통령 : "this is an individual decision to make, but it's had a great reputation."]백악관 코로나19 대응 조정관 벅스 박사는 난감한 듯 말을 돌립니다.[벅스/박사/백악관 코로나19 대응 조정관 : "(DO YOU HAVE ANY CONCERN ABOUT PRESIDENT'S USING HYDROXYCHLOROQUINE?) IS'NT IT GREAT THAT IT'S NOT GOING TO RAIN FOR THE NEXT FEW DAYS."]펜스 부통령은 자신은 복용하지 않는다고 말했습니다.의회 야당 지도자들은 대통령이 무책임하다고 비판했습니다.미 언론, 특히 트럼프 대통령이 자주 출연하는 폭스 뉴스조차 약 복용의 위험성을 경고하고 나섰습니다.살균제 인체 주입 발언 때는 트럼프 대통령 한발 물러섰습니다.이번엔 그럴 뜻이 없어 보입니다.며칠 전부터 말하려고 준비했다고 했고, 어제 이어 오늘도 하이드록시클로로퀸, 말라리아 치료제 찬양을 이어갔습니다.트럼프 대통령이 왜 이 약을 복용하고, 이를 공개적으로 알리고 있는지 이유는 아직 명확하지 않습니다.버지니아에서 KBS 뉴스 김웅규입니다.