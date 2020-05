[팩트체크K] 마스크 오래 쓰면 이산화탄소에 중독되나?

KF94 마스크를 장시간 사용할 경우엔 이산화탄소 중독증이 나타날 가능성이 있지만, KF80이나 덴탈 마스크를 쓸 경우 그 확률은 매우 낮다는 게 국내외 전문가와 각종 연구결과, 여러 팩트체크 기사들이 공통적으로 내린 결론

인터넷 카페와 기사 댓글, SNS에 떠돌고 있는 주장입니다.학생들의 등교 개학이 코로나19 사태로 미뤄지다 이틀 전(20일) 고3 학생을 대상으로 이뤄졌는데요. 충남 천안의 한 고등학생이 마스크를 쓴 채로 수업을 듣다 호흡곤란 증세를 보이며 쓰러졌다는 보도에 터져 나온 누리꾼 반응입니다.해당 주장은 일전에도 간간이 나왔는데요. 학부모·학생 모두 등교 개학을 '기대 반 우려 반'의 시선으로 바라보고 있던 차에 이런 일까지 터지자 그 불안감이 증폭되는 분위기입니다.쓰러졌던 학생은 곧바로 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받았고 별다른 이상은 없는 것으로 전해졌습니다. 충남도교육청 관계자는 "쓰러진 학생이 호흡기 질환을 갖고 있었던 건 아니다. 혹시 몰라 곧 정밀검사를 받아볼 계획"이라고 밝혔습니다.장시간 마스크를 쓰고 공부해야 하는 전례 없는 상황. 교사도 학생도 모두가 힘들 수밖에 없는데요.는 주장은 어디까지 믿어야 할까요? 막연한 불안감일지, 과학적 근거가 있는지 따져봤습니다.일각에서 이산화탄소 중독증을 우려하는 이유가 뭘까요?마스크를 장시간 끼고 있을 경우된 겁니다. 마스크 내 이산화탄소 농도가 높아져 과도하게 이산화탄소를 흡입하게 된다는 주장이죠.신선한 공기 속 이산화탄소 농도는 대략 0.04% 입니다. 실내에서 가스 누출 등의 이유로 공기 중 이산화탄소 농도가 3%가 넘으면 숨이 가빠지고 10% 이상 고농도에 노출될 경우 의식불명, 20% 이상이면 사망에 이르기도 합니다.마스크를 장시간 착용하면 정말 마스크 내 이산화탄소 농도가 인체에 해로운 수준까지 올라갈까요?실제로입니다.2006년 미국 국립생명공학정보센터가 발표한 'N95마스크를 쓴 의료진의 두통 연구' (Headaches and the N95 Face-Mask Amongst Healthcare Providers)에 따르면 조사에 참여한을 보인 것으로 나타났습니다. 연구팀은 2003년 사스 발병 이후 1년간 고위험지역에서 N95 마스크를 착용한 의료진을 대상으로 두통 발생빈도에 대한 설문조사를 벌여 이런 결과를 얻었습니다.특히 두통 증상을 호소한한 것으로 나타났습니다.연구팀은 두통이 저산소혈증(혈액 내 산소 적음)과 과탄산혈증(혈액 내 탄산 과도)에서 기인한 걸로 보고내렸습니다. 다시 말해,2010년에 발표된 또 다른 연구에선( Surgical Mask Placement Over N95 Filtering Facepiece Respirators: Physiological Effects on Healthcare Workers 했다는 내용도 있습니다.위 두 연구 모두 KF94에 준하는 의료용 마스크를 사용했을 때의 얘깁니다. 천안에서 쓰러진 학생이 정확히 어떤 마스크를 썼는지는 아직 확인되지 않았습니다."마스크를 오래 쓰면 이산화탄소 중독의 가능성이 있다"는 주장은 국내뿐 아니라 해외에서도 제기됐습니다. 때문에했습니다.미국의 팩트체크 전문매체인 스놉스(snopes) 는 미국 질병통제예방센터(CDC)와 복수의 의료 전문가들의 의견을 근거로고 밝혔습니다.영국 통신사 로이터가 운영하는 팩트체크팀 고 봤습니다. 미국 지역언론인 WUSA9 과 건강매체인 Health.com 도 여러 전문가의 자문을 통해라고 결론 내렸습니다.다만, 이들 매체는했습니다.바꿔말하면 KF94 이상의 마스크를 1시간 이상 쓰고 있으면 이산화탄소 농도가 인체에 해로운 수준으로 높아질 수 있음을 시사합니다.김우주 고려대구로병원 감염내과 교수는 이와 관련해 ""고 강조했습니다. 그러면서 ""고 밝혔습니다. 쉬는 시간이나 점심시간 등을 이용해하다는 설명입니다.이세원 서울아산병원 호흡기내과 교수는면서도고 말해 더 많은 연구가 필요하다는 점을 내비쳤습니다.종합하면,입니다.※취재지원: 노수아 / 팩트체크 인턴 기자(xooahha@gmail.com)◆ 진실을 향한 더 깊은 시선◆ 똑똑한 팩트체크 이야기◆ 영상 버전으로 보기