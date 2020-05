미중 금융전쟁 격화…미국의 상장 제한에 중국은 회계정보 공개 허가제로 맞불 뉴스광장 1부 입력 2020.05.26 (06:15) 수정 2020.05.26 (06:23)

[앵커]



코로나19 확산 책임과 홍콩 보안법 제정 등을 놓고 갈등이 격화되고 있는 미국과 중국이 금융 전쟁까지 벌일 태세입니다.



미국 상원이 최근 중국 기업의 미국 증시 상장 제한 법안을 통과시키자, 중국은 국가 허락 없이 자국 회사가 회계 정보를 미국에 넘기지 못하도록 맞불을 놨습니다.



뉴욕 김철우 특파원의 보도입니다.



[리포트]



"외국 기업이 미국 증권 시장에서 대규모 자금을 조달하는 만큼, 미국 기관의 회계 감사를 통과해 투명성을 입증해야 한다."



미국 상원을 통과하고 하원 표결과 대통령 서명을 앞둔 외국인 회사 문책법안이 발의된 배경입니다.



법안에서 중국 회사를 직접 거론하진 않았습니다.



하지만, 미국 증시에 상장하는 외국 회사 절대 다수가 중국 회사여서 사실상 '중국 기업 상장 제한법'입니다.



이에 대해 중국은 국가 허락 없이 자국 회사가 회계 정보를 미국에 넘기지 못하도록 법을 개정했습니다.



기업의 회계 문제는 주권에 관한 사안이란 겁니다.



코로나19 확산 책임 등을 놓고 전방위 대립을 하고 있는 미국과 중국이 금융 전쟁까지 벌일 태세입니다.



최악의 상황엔 미국에 상장 중인 바이두나 알리바바 등 여러 중국 회사들의 주식 거래가 금지될 수 있습니다.



월가의 전문가들은 양국 간의 갈등은 많은 중국 기업의 미국 탈출로 이어져 미중 자본 시장이 독자적으로 움직이는 계기가 될 수 있다고 분석했습니다.



홍콩이 중국 기업의 최우선 피난처로 주목받고 있지만, 중국의 홍콩 통제 움직임이 변수입니다.



미국은 중국의 홍콩 국가보안법 제정에 맞서 홍콩에 대한 특별지위 박탈이란 카드를 만지작거리고 있습니다.



[오브라이언/美 백악관 국가안보보좌관 : "if that happens there will be sanctions that will be imposed on Hong Kong and China."]



이와 관련해 월스트리트저널은 홍콩의 특별 지위를 박탈하면 홍콩의 친서방 성향이 훼손되고 기업 환경에도 악영향이 예상돼 미국의 고민이 깊어지고 있다고 보도했습니다.



뉴욕에서 KBS 뉴스 김철우입니다.

