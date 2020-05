[연예수첩] ‘K팝 신흥 강자’ 몬스타엑스, 신곡 ‘판타지아’로 컴백 아침뉴스타임 입력 2020.05.27 (08:32) 수정 2020.05.27 (08:57)

[앵커]



다음은 연예계 소식을 알아보는 <연예수첩> 시간입니다.



조항리 아나운서 자리에 나와 있습니다.



연예계 소식들을 전해드리는 ‘연예가 핫뉴스’ 시간입니다.



코로나19 확산이 지속되면서 연예계는 예정됐던 각종 일정이 줄줄이 취소되며 유례없는 불황을 맞았죠.



때문에 최근엔 온라인으로 소통하는 ‘온택트 콘텐츠‘가 급부상하고 있는데요.



비대면을 일컫는 ‘언택트’에 온라인을 통한 외부와의 연결을 더한 개념으로, 온라인상에서 대면하는 방식을 뜻하는 말입니다.



어제 새 앨범을 발표한 몬스타엑스도 온라인 쇼케이스로 팬들에게 신곡을 공개했는데요.



그 현장부터 바로 만나보시죠!



[리포트]



‘K팝 신흥 강자’로 떠오른 아이돌 그룹 몬스타엑스가 돌아왔습니다!



[몬스타엑스 : "몬스타엑스! 안녕하세요, 몬스타엑스입니다."]



새 앨범 ‘판타지아 엑스’는 각 멤버들의 자작곡을 포함해 모두 7곡이 수록되어 있는데요.



타이틀곡 ‘판타지아’는 몬스타엑스만의 강렬한 퍼포먼스가 눈길을 끄는 노래입니다.



[몬스타엑스 : "더 뜨겁게 타올라~ 몰아쳐봐 세게~ 묶어봐 더 세게~ 막아봐 If you can~ Fantasia~ Oh~ Let me be your fantasy~ Bring it back, back, back~ Bring it back, back, back~♪"]



현대무용단과 함께 한 뮤직비디오도 한 편의 공연 같은 느낌을 주는데요.



셔누가 직접 포인트 안무 설명에 나섭니다.



[셔누/몬스타엑스 : "back, back, back Bring it back, back, back~ 그리고 제 파트에 기합을 넣는, 이런 안무가 있습니다. 뭐 이런 안무가 있고(요.)"]



절도 있는 여섯 남자의 군무에 한국뿐 아니라 해외 팬들도 푹 빠졌는데요.



지난해부터 사우디아라비아를 비롯해



전 세계 20여 개 도시에서 콘서트를 열었고요.



올 초 발표한 첫 영어 앨범도 빌보드 메인 앨범 차트 5위에 올랐을 정돈데요.



[주헌/몬스타엑스 : "일단은 평소에 꿈만 꾸던 빌보드 아니겠습니까? 거기에서 몬스타엑스 이름으로 또 우리 그룹 이름으로 ‘5위를 했다’라는 거 자체가 아직까지도 좀 실감이 안 나는 것 같아요."]



그간 해외 활동에 주력해온 몬스타엑스는 이번 앨범 발표 이후 국내 활동에 집중할 예정인데요.



[기현/몬스타엑스 : "하루빨리 정말 여러분들 앞에서 (공연을) 꼭 보여드릴 수 있는 날이 왔으면 좋겠습니다.



[셔누/몬스타엑스 : "‘판타지아 엑스’ 열심히 준비했으니까 많이 사랑해 주시고요. 항상 건강하시고요. 금방 또 만날게요."]



데뷔 6년 만에 글로벌 그룹으로 성장한 몬스타엑스, 앞으로도 멋진 행보 이어가길 바랍니다.

