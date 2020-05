[연예수첩] ‘워너원’ 출신 박지훈, 신곡 ‘Wing’ 발표…중독성 강한 후렴구 눈길 아침뉴스타임 입력 2020.05.27 (08:35) 수정 2020.05.27 (08:59)

댓글 0

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소

[박지훈 : "누나를 내 맘속에 저장!"]



이 유행어의 주인공이죠?



아이돌 그룹 ‘워너원’ 출신 가수 박지훈 씨도 어제 새 앨범을 발표했습니다.



[박지훈/가수 : "오늘따라 또 시간이 이렇게 더 안 가는 것 같은데, 또 뭔가 긴장이 되기도 하고요. 또 어떤 반응이 나올지도 되게 궁금하다는 생각이 듭니다."]



이번 앨범의 타이틀곡 ‘윙’은 그간 보여 온 귀여운 매력 대신 성숙함을 보여주려 노력한 곡이라는데요.



[박지훈 : "OH MY WING~ Free in the sky~ 널 기다리는 불빛~ 그곳을 향해 trophy~ OH MY WING~ 달콤한 춤 춰~ 가슴이 터지도록~ 높이 뛰어 Ya~ 이제 날아가면 돼~ DOOM DOO DOO DOOM~ DOOM DOO DOO DOOM~ ♪"]



중독성 있는 후렴구가 무척 인상적이죠?



박지훈 씨는 이번 앨범으로 아이돌 가수를 넘어 아티스트로서 거듭나고 싶다는 포부를 밝혔는데요.



[박지훈/가수 : "사실 모두가 힘든 시기잖아요. 그래서 잠시나마 위안이 될 수 있는 박지훈이 될 수 있도록 좋은 모습 많이 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다."]



날개를 달고 비상을 준비하는 박지훈 씨의 활동을 응원하겠습니다.

[연예수첩] ‘워너원’ 출신 박지훈, 신곡 ‘Wing’ 발표…중독성 강한 후렴구 눈길

입력 2020.05.27 (08:35) 수정 2020.05.27 (08:59) 아침뉴스타임

[박지훈 : "누나를 내 맘속에 저장!"]



이 유행어의 주인공이죠?



아이돌 그룹 ‘워너원’ 출신 가수 박지훈 씨도 어제 새 앨범을 발표했습니다.



[박지훈/가수 : "오늘따라 또 시간이 이렇게 더 안 가는 것 같은데, 또 뭔가 긴장이 되기도 하고요. 또 어떤 반응이 나올지도 되게 궁금하다는 생각이 듭니다."]



이번 앨범의 타이틀곡 ‘윙’은 그간 보여 온 귀여운 매력 대신 성숙함을 보여주려 노력한 곡이라는데요.



[박지훈 : "OH MY WING~ Free in the sky~ 널 기다리는 불빛~ 그곳을 향해 trophy~ OH MY WING~ 달콤한 춤 춰~ 가슴이 터지도록~ 높이 뛰어 Ya~ 이제 날아가면 돼~ DOOM DOO DOO DOOM~ DOOM DOO DOO DOOM~ ♪"]



중독성 있는 후렴구가 무척 인상적이죠?



박지훈 씨는 이번 앨범으로 아이돌 가수를 넘어 아티스트로서 거듭나고 싶다는 포부를 밝혔는데요.



[박지훈/가수 : "사실 모두가 힘든 시기잖아요. 그래서 잠시나마 위안이 될 수 있는 박지훈이 될 수 있도록 좋은 모습 많이 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다."]



날개를 달고 비상을 준비하는 박지훈 씨의 활동을 응원하겠습니다.

아침뉴스타임 전체보기 기자 정보