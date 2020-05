WHO 재단 출범…“미국의 자금 이슈와 무관” 국제 입력 2020.05.28 (01:46) 수정 2020.05.28 (01:59)

세계보건기구(WHO)의 글로벌 보건 활동을 지원할 재단이 출범했습니다.



테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 현지시각으로 27일 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 기부금 조성을 위한 독립 단체인 WHO 재단이 설립됐다고 밝혔습니다.



거브러여수스 사무총장은 "WHO의 향후 성공에서 중요한 부분은 기부자의 기반을 넓히고 기금의 양과 질을 모두 높이는 것"이라면서 "WHO 재단의 창설은 건강을 증진하고 취약 계층을 위해 봉사하는 우리의 사명을 달성하기 위한 것"이라고 설명했습니다.



이번 발표는 도널드 트럼프 미국 대통령이 WHO가 중국 편을 든다며 자금 지원을 중단하겠다고 밝힌 뒤에 나왔습니다.



거브러여수스 사무총장은 WHO 재단 설립이 트럼프 행정부와의 갈등과 관련이 있는지에 대한 질문에 "최근의 자금 이슈와는 무관하다"고 선을 그었습니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]

