코로나19 ‘자연 치유법’에 의지하는 아마존 원주민

[앵커]남미의 코로나19 확산세가 정점이 보이지 않고 있습니다.특히,의료 사각지대에 놓인 아마존 열대우림 인디오 원주민들이 큰 어려움에 처해 있는데요.이들은 전통의 자연 치유법에 기대고 있다고 합니다.상파울루 이재환 특파원이 보도합니다.[리포트]아마존 강을 따라 밀림속에 들어가는 인디오 원주민들.나무의 껍질을 벗겨내 모은 뒤 마을로 돌아와 나뭇잎과 섞어 불에 끓입니다.두통과 호흡 곤란 증세를 줄여준다는 인디오 원주민 부족만의 전통 치료약입니다.[안드레 사테레/브라질 마나우스 인디오 원주민 추장 : "We have treated all the symptoms we have been experiencing with homemade remedies."]코로나19 감염으로 숨진 브라질 인디오 원주민은 알려진 것만 백여 명.의료진의 접근이 쉽지 않은 지역에서는 이러한 전통 치유 방식에 기댈 수 밖에 없습니다.콜롬비아 원주민들은 코로나19 예방에 도움이 된다며 허브 식물을 태우기도 합니다.[호세 하이로/콜롬비아 인디오 원주민 : "What man cannot exterminate, Mother Nature, can exterminate us. So, we tell ourselves that if we are afraid of it (the virus) and we respect it,"]코로나19 감염을 막기 위해 외부인의 마을 출입을 차단하지만, 아마존의 숲을 파괴하는 불법 벌목꾼과 금 채광업자가 가장 큰 위협 요인입니다.코로나19가 확산되면서 삼림 감시당국의 업무는 중단됐습니다.[메가론 추카하마에/브라질 인디오 원주민 추장 : "it's the FUNAI, IBAMA they have to take care of that. They have to remove illegal loggers, illegal miners."]인디오 원주민들을 위한 의료장비와 임시병동을 지원하는 법안이 브라질 하원을 통과했지만 상원과 대통령의 승인이 아직도 남아 있습니다.상파울루에서 KBS 뉴스 이재환입니다.