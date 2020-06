미 전역 시위로 코로나19 확산 우려…“31일 하루에만 신규 확진자 2만 건 육박” 뉴스광장 입력 2020.06.02 (07:25) 수정 2020.06.02 (07:50)

[앵커]



미 전역에서 벌어지는 항의 시위로 코로나19가 다시 확산될 조짐을 보이고 있습니다.



경제 재개의 기지개를 켜던 도심의 상점들도 시위로 다시 문을 닫고 있습니다,



뉴욕 김철우 특파원의 보도입니다,



[리포트]



"지난달 31일 하루만 해도 코로나19 신규 확진자가 2만 건에 육박했다."



미국 전역에서 계속되는 항의 시위로 코로나19가 확산될 조짐이 보인다고 현지 언론들이 보도했습니다,



이번 시위의 진원지인 미네소타주 등 일부 주에서 코로나19 입원 환자가 늘어나고 있다는 겁니다,



지난 주말, 격렬한 시위가 발생했던 지역의 주지사들은 우려를 표명하며, 사회적 거리두기를 계속 준수할 것을 요청했습니다.



[쿠오모 뉴욕주지사 : "mass gatherings, that could potentially be infecting hundreds of hundreds people"]



야외 공기가 바이러스를 희석시켜 감염성이 크지 않을 것이란 관측도 있습니다.



하지만 여전히 바이러스 확산세가 있고 광범위한 검사를 못 해 제대로 통제를 하지 못하는 지역에선 시위로 슈퍼 전파가 이뤄질 수 있다고 전문가들은 지적합니다,



경찰의 시위 과잉 진압에 대한 논란도 확산됐습니다,



경찰차가 시위대를 향해 돌진하거나, 경찰이 전기 충격기로 차 유리창을 부수는 모습이 방송을 통해 전해졌기 때문입니다,



[드 블라지오/뉴욕시장 : "There is no situation where police vehicle should drive into a crowd, protesters or new yorkers of any kind, it’s dangerous, it’s unacceptable."]



과격 시위대의 방화에 약탈까지 잇따라 발생하자 코로나 사태로 휴점했다가 최근 문을 연 도심의 상점들은 다시 문을 걸어 잠그기 시작했습니다,



상당수 매장들이 영업 시간 단축이나 점포 폐쇄에 들어갔고, 대형 매장들은 진열창 앞에 합판 가림막을 설치했습니다,



뉴욕에서 KBS 뉴스 김철우입니다.

