[연예수첩] 트와이스, 신곡 'MORE & MORE' 발표…내일 '6시 내고향' 출연 아침뉴스타임 입력 2020.06.02 (08:31) 수정 2020.06.02 (08:59)

다음은 연예계 소식을 알아보는 <연예수첩> 시간입니다.



조항리 아나운서 자리에 나와 있습니다.



연예계 새로운 소식들을 전해드리는 ‘연예가 핫뉴스’ 준비했는데요.



6월은 ‘아이돌 컴백 대전’이란 말이 생길 정도로 대형 아이돌들이 속속 활동을 재개하고 있죠.



특히 걸 그룹들의 경쟁이 뜨거울 것으로 예상되는데요.



블랙핑크, 레드벨벳 유닛 등에 앞서 트와이스가 먼저 신곡을 발표했습니다.



데뷔 이후 가장 긴 준비 기간을 가진 만큼 이번 앨범에 대한 자신감이 대단했는데요.



이 소식부터 바로 만나보시죠!



걸 그룹 '트와이스'가 9개월 만에 신곡을 발표했습니다.



[트와이스 : "인사드리겠습니다. 하나, 둘, 셋, one in a million~ 안녕하세요. 트와이스입니다."]



앨범 발매 소식이 전해진 뒤 선주문 수량만 50만 장을 돌파할 만큼 트와이스의 컴백을 기다리는 팬들이 참 많았죠.



어제 진행된 스페셜 라이브 무대에서 신곡 ‘모어 앤드 모어’가 최초로 공개됐습니다.



[트와이스 : "More more more and more~ 그러니 한 번 더~ I wanna have~ more more more more more and more~ 멈추기 싫어~ More more more and more~ 그러니 한 번 더~♪"]



공개 직후, 이 노래는 국내 주요 음원사이트에서 1위를 휩쓸었는데요.



트와이스 하면 특색 있는 안무, 빼놓을 수 없죠?



티티의 눈물 춤!



[트와이스 : "I’m like TT~ Just like TT~♪"]



시그널의 시그널 춤!



[트와이스 : "찌릿~ 찌릿~ 찌릿~ 찌릿~♪"]



낙 낙의 노크 춤까지, 노래 못지않게 인기였는데요.



이번 신곡의 안무 포인트는 뭘지 들어봤습니다.



[정연/트와이스 : "타이틀곡은 또 화려한 저희 퍼포먼스와 9명의 단합된 안무가 진짜 포인트예요. 9명이 없으면 이 'MORE & MORE '를 출 수가 없어요. 정말 느낌이 안 살아요. <나취> 나연 / 트와이스 : 힘들기도 힘든데 (심지어) 어려워요. 춤이 너무 어려워서."]



어렵다는 말은 엄살 아닌가요?



9명이 하나가 되어 멋지게 군무를 소화해냅니다.



신곡을 발표한 트와이스는 ‘6시 내고향’을 통해 색다른 모습을 보여줄 예정인데요.



전 연령대에서 사랑받는 그룹답게 농촌을 찾아가 모내기에 도전했다고 합니다.



[트와이스 : "당신 없인 못살아~ 정말 나는 못살아~ 당신은 나의 배터리~♪"]



트와이스가 출연하는 ‘6시 내고향’은 내일과 다음 주 수요일, 2주에 걸쳐 방송된다고 하니 놓치지 마세요!

[연예수첩] 트와이스, 신곡 ‘MORE & MORE’ 발표…내일 ‘6시 내고향’ 출연

입력 2020.06.02 (08:31) 수정 2020.06.02 (08:59) 아침뉴스타임

