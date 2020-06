뉴욕시, 셧다운 78일 만에 1단계 경제정상화 지구촌뉴스 입력 2020.06.09 (10:39) 수정 2020.06.09 (10:58)

댓글 0

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소

[앵커]



뉴욕시가 오늘부터 경제 재개 1단계 정상화를 시작했습니다.



하지만 미국 내에서 코로나19로 숨진 사람은 11만 명을 넘었고 20개가 넘는 주에서 아직도 확진자가 늘고 있습니다.



보도에 이영현 기자입니다.



[리포트]



뉴욕시가 비필수 사업장을 폐쇄하고 재택근무 조치를 시행한 지 78일 만에 부분적인 경제 활동을 시작했습니다.



오늘부터 경제 활동이 허용된 분야는 비필수 업종으로 분류됐던 건설·제조업, 도매·소매업 등입니다.



뉴욕시는 이번 1단계 정상화 조치로 최대 40만 명이 일터로 복귀할 것으로 추산하고 있습니다.



[드 블라지오/뉴욕시장 : "It is the day we start to liberate ourselves from this disease. The day we move forward."]



코로나 사태 이전 매일 평균 승객 830만 명이 이용했던 지하철과 버스도 사실상 정상화됐습니다.



마스크 착용을 의무화하고, 손 소독제 등도 비치해 놨지만 승객들은 예전에 비해 10% 수준에 불과했습니다.



뉴욕주는 1단계에 이어 2단계 전문 서비스·부동산, 3단계 식당 및 호텔, 4단계 예술 및 엔터테인먼트 등 단계별 정상화를 실시할 예정입니다.



현재 미국 내에서 코로나19로 숨진 사망자는 11만 명을 넘었습니다.



캘리포니아주, 애리조나주 등 20개가 넘는 주에서 감염자가 늘고 있다는 보고 속에 시위로 인한 확진자 급증 우려도 큰 상황입니다.



[제니퍼 딜라하/박사/아칸소주 보건당국 책임자 : "WE'LL HAVE TO WAIT AND SEE ABOUT THE CASES THAT COME UP THIS NEXT WEEK."]



코로나19 바이러스가 중국 당국의 발표보다 훨씬 전에 발병했다는 정황 증거를 하버드 의대 연구팀이 공개했다고 abc 방송이 전했습니다.



연구팀은 중국 우한시 병원들의 주차장 위성 사진을 분석한 결과 중국 정부가 코로나19 첫 발병을 알리기 석달 전부터 주차된 차량들이 그 이전 연도에 비해 2배 가량 늘어난 점을 근거로 들었습니다.



[브라운스틴/박사 : "So more cars at a hospital, the hospital's busier. Likely because maybe something's happening in the community. An infection is growing and people have to see a doctor."]



또 지난해 10월부터 우한시 거주자들이 인터넷에서 기침이나 설사 관련 내용을 많이 검색한 것으로 나타났다고 전했습니다.



KBS 뉴스 이영현입니다.

뉴욕시, 셧다운 78일 만에 1단계 경제정상화

입력 2020.06.09 (10:39) 수정 2020.06.09 (10:58) 지구촌뉴스

[앵커]



뉴욕시가 오늘부터 경제 재개 1단계 정상화를 시작했습니다.



하지만 미국 내에서 코로나19로 숨진 사람은 11만 명을 넘었고 20개가 넘는 주에서 아직도 확진자가 늘고 있습니다.



보도에 이영현 기자입니다.



[리포트]



뉴욕시가 비필수 사업장을 폐쇄하고 재택근무 조치를 시행한 지 78일 만에 부분적인 경제 활동을 시작했습니다.



오늘부터 경제 활동이 허용된 분야는 비필수 업종으로 분류됐던 건설·제조업, 도매·소매업 등입니다.



뉴욕시는 이번 1단계 정상화 조치로 최대 40만 명이 일터로 복귀할 것으로 추산하고 있습니다.



[드 블라지오/뉴욕시장 : "It is the day we start to liberate ourselves from this disease. The day we move forward."]



코로나 사태 이전 매일 평균 승객 830만 명이 이용했던 지하철과 버스도 사실상 정상화됐습니다.



마스크 착용을 의무화하고, 손 소독제 등도 비치해 놨지만 승객들은 예전에 비해 10% 수준에 불과했습니다.



뉴욕주는 1단계에 이어 2단계 전문 서비스·부동산, 3단계 식당 및 호텔, 4단계 예술 및 엔터테인먼트 등 단계별 정상화를 실시할 예정입니다.



현재 미국 내에서 코로나19로 숨진 사망자는 11만 명을 넘었습니다.



캘리포니아주, 애리조나주 등 20개가 넘는 주에서 감염자가 늘고 있다는 보고 속에 시위로 인한 확진자 급증 우려도 큰 상황입니다.



[제니퍼 딜라하/박사/아칸소주 보건당국 책임자 : "WE'LL HAVE TO WAIT AND SEE ABOUT THE CASES THAT COME UP THIS NEXT WEEK."]



코로나19 바이러스가 중국 당국의 발표보다 훨씬 전에 발병했다는 정황 증거를 하버드 의대 연구팀이 공개했다고 abc 방송이 전했습니다.



연구팀은 중국 우한시 병원들의 주차장 위성 사진을 분석한 결과 중국 정부가 코로나19 첫 발병을 알리기 석달 전부터 주차된 차량들이 그 이전 연도에 비해 2배 가량 늘어난 점을 근거로 들었습니다.



[브라운스틴/박사 : "So more cars at a hospital, the hospital's busier. Likely because maybe something's happening in the community. An infection is growing and people have to see a doctor."]



또 지난해 10월부터 우한시 거주자들이 인터넷에서 기침이나 설사 관련 내용을 많이 검색한 것으로 나타났다고 전했습니다.



KBS 뉴스 이영현입니다.

지구촌뉴스 전체보기 기자 정보