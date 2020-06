[오늘의 K팝] ‘독일판 칼레의 기적’ 4부팀 포칼 결승행 좌절 뉴스 9 입력 2020.06.10 (21:53) 수정 2020.06.10 (21:59)

'독일판 칼레의 기적'을 꿈꾸는 4부리그 자르브뤼켄과 레버쿠젠의 포칼컵 경기



자르브뤼켄이 전반에만 2골을 내주며 실력 차를 절감합니다.



후반 13분 카림 벨라라비에게 쐐기 골 내주고 3대 0 패배.



4부리그 팀으로는 처음으로 포칼컵 준결승까지 오른 자르브뤼켄의 파란, 레베쿠전에 막혀 끝.



맨체스터 시티의 아궤로 아르헨티나 출신이죠.



아궤로가 영국 어린이들에게 스페인어를 가르치는 영상을 찍었습니다.



["One is uno. Two is dos. Three is tres."]



축구 스타에게 배우는 스페인어 귀에 쏙쏙 들어오겠는데요.



소문난 악동 축구 스타 발로텔리, 훈련장 입구에서 제지를 당하는데요.



이탈리아 브레시아 소속인데, 최근 팀 훈련에 무단으로 불참해 계약 해지를 통보받았다군요.



말로가 씁쓸하네요.



오늘의 K팝이었습니다.

[오늘의 K팝] ‘독일판 칼레의 기적’ 4부팀 포칼 결승행 좌절

입력 2020.06.10 (21:53) 수정 2020.06.10 (21:59) 뉴스 9

