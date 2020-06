WHO, 코로나19 무증상 전파 관련 발언 재차 해명

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

세계보건기구(WHO)는 코로나19 무증상 환자의 전파 가능성에 대해서 다시 한 번 해명을 내놨습니다.테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 현지시각 10일 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 "2월 초부터 우리는 무증상 환자가 코로나19를 옮길 수 있다고 말했다"고 밝혔습니다.그는 "그러나 무증상 전염 정도를 규명하기 위해서는 더 많은 연구가 필요하다"면서 "그 연구가 현재 진행 중"이라고 전했습니다.앞서 마리아 판케르크호버 WHO 신종질병팀장은 지난 8일 정례 브리핑에서 "무증상 감염 환자가 다른 사람에게 코로나19를 옮기는 경우는 매우 적었다"고 말했고, 논란이 일자 이튿날 발언을 사실상 철회했습니다.[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]