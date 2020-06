미 2단계 정상화 조치 본격화…신규확진자 증가세 ‘주춤’ 뉴스광장 입력 2020.06.13 (07:12) 수정 2020.06.13 (07:39)

[앵커]



미국에선 신규확진자 증가세가 주춤해진 가운데 2단계 정상화 조치가 주별로 본격화되는 양상입니다.



하지만 아직 2차 대유행에 대한 우려가 남아있어 완전 정상화까지는 상당한 시간이 걸릴 전망입니다.



워싱턴에서 금철영 특파원이 보도합니다.



[리포트]



지난달 말에서 이달 초까지 계속되던 미국 내 신규 확진자 증가세가 다시 주춤해진 상탭니다.



여전히 2만 명 이상의 신규 확진자가 나오곤 있지만 급격한 증가세는 없는 것으로 미 보건당국은 분석하고 있습니다.



신규 사망자 수는 지속적으로 줄어들고 있는 가운데 사흘 연속 천명 이하를 기록했습니다.



이런 가운데 오늘 버지니아주 북부와 메릴랜드주 등 일부 주와 지역을 중심으로 2단계 정상화 조치가 시작됐습니다.



미국 내 다른 주들도 다음 주부터는 2단계 정상화 조치에 들어갈 예정입니다.



이에 따라 그동안 문을 닫았던 미용시설 등 생활 편의시설들이 문을 열게 됩니다.



버지니아 주에선 50명까지 모임이 가능해집니다.



다만 이 경우에도 마스크 착용과 거리두기를 계속해야 합니다.



[Andy Slavitt/Fmr. Acting Administrator, Centers For Medicare & Medicaid Services : "It's consistent with several other studies which essentially show that if you get the majority of people wearing masks, the virus really has no place to go."]



하지만 여전히 코로나 19 2차 대유행에 대한 우려는 여전한 상황.



뉴욕주 등 그동안 진원지였던 곳의 확진자와 사망자 수는 줄어들고 있지만 사우스캐롤라이나 등 새로운 진원지로 떠오르고 있는 곳들이 적지 않은 상황입니다.



보건 당국은 특히 적어도 이달 말까지는 전국적 시위 여파로 인한 확진자 추이를 더 지켜봐야만 코로나19 증가세가 꺾인 것 여부를 파악할 수 있다는 입장입니다.



워싱턴에서 KBS 뉴스 금철영입니다.

