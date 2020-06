UV광선 로봇, 코로나 바이러스 퇴치는 내가 담당한다 뉴스광장 입력 2020.06.13 (07:16) 수정 2020.06.13 (07:36)

댓글 0

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소

[앵커]



경제 재개가 진행 중인 미국 전역에서 가장 핵심 현안은 효과적인 코로나19 방역 방안인데요.



자외선인 UV광선을 쏘는 로봇 등 UV광선을 이용한 각종 장치가 바이러스 퇴치 선봉에 나서서 제 역할을 톡톡히 하고 있습니다.



하지만, 사용할 때 많은 주의가 필요하다고 합니다.



뉴욕 김철우 특파원의 보도입니다.



[리포트]



미국의 한 호텔에 최근 새 직원이 채용됐습니다.



자외선인 UV광선 장치를 장착한 로봇입니다.



커튼을 닫고 방을 밀폐시킨 뒤 로봇만 방에 두면 6분간 광선을 발사해 코로나19 바이러스 방역 작업을 합니다.



인공적으로 만든 자외선이 바이러스를 99.9% 박멸시킬 수 있다는 것이 로봇 제조사 측 주장입니다.



[제니퍼 토마스/로봇 제조사 대표 : "microorganisms- like the COVID-19 virus - They simply are defenseless."]



UV 광선을 이용해 바이러스를 박멸하는 작업은 병원에서 이미 사용됐던 기술입니다.



이젠 병원에서 벗어나 감염 위협이 있는 대중 이용시설에서 로봇이 사람을 대신해 코로나19 바이러스 방역 도우마 역할을 하는 겁니다.



대형 상가나 마트 등에도 UV 광선을 이용한 방역 장치가 설치됐습니다.



1차 경제 정상화와 함께 정상 운행에 들어간 뉴욕시 지하철도 UV 광선을 이용한 방역 작업이 수시로 이뤄지고 있습니다.



전문가들은 UV광선이 바이러스 퇴치에 효과가 있으나 반드시 전문가의 손길이 필요하다고 조언합니다.



[제이 바트/감염병리학 전문의 : "They help kill viruses and bacteria. That being said, I have some real concerns about it. UV light is harmful to humans over prolonged exposure."]



UV 광선이 시력 상실이나 실명, 또는 피부암까지 일으킬 수 있어 사용에 주의해야 하다고 강조했습니다.



뉴욕에서 KBS 뉴스 김철우입니다.

UV광선 로봇, 코로나 바이러스 퇴치는 내가 담당한다

입력 2020.06.13 (07:16) 수정 2020.06.13 (07:36) 뉴스광장

[앵커]



경제 재개가 진행 중인 미국 전역에서 가장 핵심 현안은 효과적인 코로나19 방역 방안인데요.



자외선인 UV광선을 쏘는 로봇 등 UV광선을 이용한 각종 장치가 바이러스 퇴치 선봉에 나서서 제 역할을 톡톡히 하고 있습니다.



하지만, 사용할 때 많은 주의가 필요하다고 합니다.



뉴욕 김철우 특파원의 보도입니다.



[리포트]



미국의 한 호텔에 최근 새 직원이 채용됐습니다.



자외선인 UV광선 장치를 장착한 로봇입니다.



커튼을 닫고 방을 밀폐시킨 뒤 로봇만 방에 두면 6분간 광선을 발사해 코로나19 바이러스 방역 작업을 합니다.



인공적으로 만든 자외선이 바이러스를 99.9% 박멸시킬 수 있다는 것이 로봇 제조사 측 주장입니다.



[제니퍼 토마스/로봇 제조사 대표 : "microorganisms- like the COVID-19 virus - They simply are defenseless."]



UV 광선을 이용해 바이러스를 박멸하는 작업은 병원에서 이미 사용됐던 기술입니다.



이젠 병원에서 벗어나 감염 위협이 있는 대중 이용시설에서 로봇이 사람을 대신해 코로나19 바이러스 방역 도우마 역할을 하는 겁니다.



대형 상가나 마트 등에도 UV 광선을 이용한 방역 장치가 설치됐습니다.



1차 경제 정상화와 함께 정상 운행에 들어간 뉴욕시 지하철도 UV 광선을 이용한 방역 작업이 수시로 이뤄지고 있습니다.



전문가들은 UV광선이 바이러스 퇴치에 효과가 있으나 반드시 전문가의 손길이 필요하다고 조언합니다.



[제이 바트/감염병리학 전문의 : "They help kill viruses and bacteria. That being said, I have some real concerns about it. UV light is harmful to humans over prolonged exposure."]



UV 광선이 시력 상실이나 실명, 또는 피부암까지 일으킬 수 있어 사용에 주의해야 하다고 강조했습니다.



뉴욕에서 KBS 뉴스 김철우입니다.

뉴스광장 전체보기 기자 정보