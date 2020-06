외국인 투수가 한국인 포수 티셔츠를 만든 사연? 뉴스 9 입력 2020.06.17 (21:50) 수정 2020.06.17 (21:54)

[앵커]



롯데 외국인 투수 댄 스트레일리가 포수 김준태의 얼굴이 들어간 티셔츠를 입어 화제가 됐는데요,



무한신뢰가 담긴 승리 부적이라고 하는데요.



문영규 기자가 만났습니다.



[리포트]



포수를 향한 스트레일리의 애정이 드러나는 김준태 티셔츠입니다.



김준태의 표정을 보고 스트레일리가 직접 주문 제작했습니다.



[스트레일리/롯데 : "김준태가 정말 열심히 하는데 항상 진지합니다. 웃음을 찾아주기 위해서 티셔츠를 만들었습니다."]



이 티셔츠를 입고 팀 성적과 김준태의 타격이 모두 좋아졌습니다.



믿음의 티셔츠가 승리를 부르자 추가 주문까지 했고, 사진을 새로 찍어 판매도 계획 중입니다.



[스트레일리/롯데 : "티셔츠를 만들고 두 번 진 것 같습니다. 그리고 김준태의 타격감이 좋아진 게 더 기쁩니다."]



[김준태/롯데 : "얼굴이 돼 있어서 처음에는 놀린다고 생각했는데 점점 볼수록 좋더라고요. 이 티셔츠를 만들고 나서부터 타격감이 많이 올라오긴 했어요."]



2.08의 뛰어난 자책점에도 단 1승, 타격 지원을 못 받는 불운한 투수지만 실수한 포수 지성준을 안아줄 정도로 넓은 아량을 보여줍니다.



[스트레일리/롯데 : "투수와 포수의 관계는 매우 중요합니다. 우리는 함께 못 하고, 함께 실패합니다. 지성준에게 (실수했지만) 경기 내내 잘한 게 더 많다고 말해줬습니다."]



외국인 1명의 긍정 에너지가 롯데의 분위기를 바꾸고 있습니다.



[스트레일리/롯데 : "잘한다. 준태."]



[김준태/롯데 :"I love you."]



[스트레일리/롯데 "You love me?"]



KBS 뉴스 문영규입니다.

