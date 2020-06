미 확진자 증가세에도 트럼프 대선 유세 강행…보건당국 ‘우려’

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

[앵커]미 확진자 증가세가 심상치 않지만, 트럼프 대통령은 주말 오클라호마주에서의 유세를 강행한다는 입장입니다.보건당국에서는 우려의 목소리가 나오고 있습니다.워싱턴에서 금철영 특파원이 보도합니다.[리포트]트럼프 미 대통령은 오클라호마주 털사에서 현지시간으로 내일 유세를 이어갈 예정입니다.오클라호마주 역시 코로나 19확진자가 다시 늘고 있는 상황.일찌감치 보건전문가들은 유세를 연기하거나 대체하는 방안을 건의한 것으로 알려졌습니다.미 국립 알레르기·전염병 연구소장인 파우치 박사도 집회 자체를 거론하진 않았지만 사회적 거리두기가 느슨해 지는데 대해 경고 메시지를 보냈습니다.[Fauci : "They just don't believe science and they don't believe authority. And that's unfortunate because, you know, science is truth."]그러나 트럼프 대통령 선거 진영에선 예정대로 진행한다는 계획입니다.백악관은 유세 행사에 참가한 사람 가운데 코로나 19 확진자가 나올 경우, '개인이 책임져야할 일'이라는 입장입니다[매카내니/미 백악관 대변인 : "(Will you and other White House officials be wearing masks at the rally?) It's a personal choice. I won't be wearing a mask. I can't speak for my colleagues."]현재 트럼프 대통령 지지자들 가운데 일부가 벌써부터 유세장 주위에서 텐트를 치고 기다리고 있는 상황.오클라호마주 뿐 아니라 전국 각지에서 지지자들이 올 것으로 보여 유세장이 코로나 19의 새로운 진원지가 될 수 있다는 우려도 나오고 있습니다.한편 현지시간으로 6월 19일 흑인 자유 선언 기념일을 맞아 워싱턴 D.C.등 미 전역에서 대규모 도심집회가 이어졌습니다.워싱턴에서 KBS 뉴스 금철영입니다.