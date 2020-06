안양서 롯데제과 의왕물류센터 관련 3명 추가 감염…누적 확진 15명

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

경기 안양시에서 오늘(20일) 의왕시 롯데글로벌로지스 롯데제과 의왕물류센터(이하 롯데 의왕물류센터)와 관련한 코로나19 확진자 3명이 추가로 발생했다.이에 따라 지난 17일 첫 확진자가 발생한 이 물류센터 관련 확진자는 모두 15명으로 늘었습니다.안양시는 동안구 평촌동에 사는 50살 여성 A 씨와 동안구 관양1동에 사는 남성 66살 B 씨, 관양2동에 사는 48살 남성 C 씨가 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔습니다. 이들은 A 씨부터 차례로 안양 56, 57, 58번째 확진자입니다.A 씨는 안양 54번째 확진자인 50살 남성 D 씨의 아내입니다. D 씨는 롯데 의왕물류센터와 관련해 지난 17일 첫 확진 판정을 받은 안양 53번째 확진자인 군포시에 사는 66살 E 씨와 접촉해 감염된 것으로 추정됩니다. B 씨와 C 씨는 E 씨의 직장 동료입니다.오늘 확진된 3명은 기존 확진자 접촉자로 분류돼 자가격리 상태에서 검사를 받고 양성으로 확인됐습니다.안양시 방역 당국은 확진자들을 경기도의료원 안성병원과 수원병원으로 이송한 가운데 거주지 방역 소독을 마쳤습니다.또,동선과 접촉자 조사와 함께 B 씨 가족 1명과 C 씨 가족 6명에 대한 진단검사를 하고 있습니다.중앙방역대책본부는 롯데 의왕물류센터와 관련해 오늘 10명이 추가 확진되는 등 현재까지 누적 확진자가 모두 15명이라고 집계했습니다.의왕물류센터 관련 첫 확진자인 E 씨는 지난 16일 발열 증상이 나타나 안양 샘병원 선별진료소에서 검사를 받고 17일 오후 6시쯤 확진됐습니다.E 씨는 확진된 날인 17일 오전 동료 13명과 함께 물류센터 내 같은 공간에서 교육을 받은 것으로 의왕시 역학조사 결과 확인됐습니다.안양시 관계자는 "롯데 의왕물류센터 최초 확진자인 안양 53번 확진자의 감염경로는 아직 조사 중"이라며 "안양 53번째 확진자 관련 확진자가 안양 관내 5명 등 곳곳에서 발생하고 있어 각 지자체 보건당국이 긴장하고 있다"고 말했습니다.[사진 출처 : 연합뉴스]