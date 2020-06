블랙핑크, 아이튠즈차트 60개국 1위…국내 걸그룹 최고 기록 입력 2020.06.27 (10:09) 연합뉴스

댓글 0

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

블랙핑크가 신곡으로 세계 60개국 아이튠즈 차트 1위를 기록하면서 국내 걸그룹 사상 최고 기록을 세웠다.



27일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크가 전날 발매한 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That)은 미국을 비롯한 60개 지역에서 아이튠즈 '톱 송' 차트 정상을 기록했다. 국내 걸그룹 사상 최다 지역 1위다.



이 노래는 일본 음원 사이트인 라인뮤직과 중국 최대 음원 사이트 QQ뮤직에서도 1위를 차지했다.



발매 직후 멜론, 지니뮤직, 벅스 등 국내 주요 음원 사이트의 실시간 차트 1위에 올랐고 이날 오전 9시 기준 여전히 1위 자리를 지키는 중이다.



5억뷰 이상 뮤직비디오만 여섯 편을 보유한 블랙핑크의 새 뮤직비디오에도 많은 관심이 쏠렸다.



'하우 유 라이크 댓' 뮤직비디오는 유튜브에 공개된 지 약 15시간 만인 이날 오전 9시 30분께 조회수 6천만 건을 넘어섰다.



소속사는 63시간 만에 1억뷰를 기록한 전작 '킬 디스 러브'(Kill This Love)보다 두 배에 가까운 속도로 1억뷰를 향해 가고 있다고 설명했다.



블랙핑크가 1년 2개월 만에 선보인 '하우 유 라이크 댓'은 오는 9월 나올 이들의 정규 1집에 수록될 노래다.



도입부에 나오는 오케스트라 연주와 중독성 있는 후렴구, 후반부의 강렬한 EDM(일렉트로닉 댄스 음악) 사운드가 특징인 힙합 장르 곡이다. 어떤 어두운 상황에서도 굴하지 않고 전진해 높이 비상하자는 메시지가 담겼다.



블랙핑크는 이날 미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'에 출연해 신곡 무대를 최초 공개할 예정이다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

블랙핑크, 아이튠즈차트 60개국 1위…국내 걸그룹 최고 기록

입력 2020.06.27 (10:09) 연합뉴스

블랙핑크가 신곡으로 세계 60개국 아이튠즈 차트 1위를 기록하면서 국내 걸그룹 사상 최고 기록을 세웠다.



27일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크가 전날 발매한 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That)은 미국을 비롯한 60개 지역에서 아이튠즈 '톱 송' 차트 정상을 기록했다. 국내 걸그룹 사상 최다 지역 1위다.



이 노래는 일본 음원 사이트인 라인뮤직과 중국 최대 음원 사이트 QQ뮤직에서도 1위를 차지했다.



발매 직후 멜론, 지니뮤직, 벅스 등 국내 주요 음원 사이트의 실시간 차트 1위에 올랐고 이날 오전 9시 기준 여전히 1위 자리를 지키는 중이다.



5억뷰 이상 뮤직비디오만 여섯 편을 보유한 블랙핑크의 새 뮤직비디오에도 많은 관심이 쏠렸다.



'하우 유 라이크 댓' 뮤직비디오는 유튜브에 공개된 지 약 15시간 만인 이날 오전 9시 30분께 조회수 6천만 건을 넘어섰다.



소속사는 63시간 만에 1억뷰를 기록한 전작 '킬 디스 러브'(Kill This Love)보다 두 배에 가까운 속도로 1억뷰를 향해 가고 있다고 설명했다.



블랙핑크가 1년 2개월 만에 선보인 '하우 유 라이크 댓'은 오는 9월 나올 이들의 정규 1집에 수록될 노래다.



도입부에 나오는 오케스트라 연주와 중독성 있는 후렴구, 후반부의 강렬한 EDM(일렉트로닉 댄스 음악) 사운드가 특징인 힙합 장르 곡이다. 어떤 어두운 상황에서도 굴하지 않고 전진해 높이 비상하자는 메시지가 담겼다.



블랙핑크는 이날 미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'에 출연해 신곡 무대를 최초 공개할 예정이다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

기자 정보