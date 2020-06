블랙핑크, 스포티파이 ‘글로벌 톱 50’ 차트 2위…K팝 최고기록 입력 2020.06.29 (10:21) 수정 2020.06.29 (11:20) 연합뉴스

그룹 블랙핑크 신곡이 세계 최대 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 '글로벌 톱 50' 차트에서 역대 K팝 최고 순위인 2위를 기록했다.



소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 지난 26일 발매된 블랙핑크 정규 1집 선공개 싱글 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That)이 28일 자(미국 현지시간 기준) 스포티파이 글로벌 톱 50 차트 2위를 기록했다.



'글로벌 톱 50'은 세계에서 발매된 음원 가운데 일간 스트리밍을 기준으로 순위를 정하는 차트다.



블랙핑크의 이번 기록은 지난해 '킬 디스 러브'로 세운 자신들의 종전 기록(5위)을 경신한 것이다. 방탄소년단이 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)로 이 차트에서 세운 기존 K팝 최고 순위(3위)보다도 한 계단 높다.



'하우 유 라이크 댓'은 스포티파이 미국 톱 50 차트에서도 8위에 올랐다. 블랙핑크가 스포티파이 미국 톱 50 차트에서 10위권에 든 것은 협업곡이 아닌 자신들의 단독 싱글로는 처음이다.



특히 스포티파이는 세계 양대 팝 차트인 미국 빌보드 차트와 영국 오피셜 차트 순위에도 직접적인 영향을 미치는 플랫폼으로 꼽힌다.



블랙핑크는 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 지난해 '킬 디스 러브'로 41위를 기록했고 레이디 가가와 함께 부른 '사워 캔디'로 이달 초 33위까지 올랐다. '하우 유 라이크 댓'의 현재 기세를 감안하면 종전 성적을 경신할 것이라는 전망도 나온다.



'하우 유 라이크 댓'은 블랙핑크가 1년 2개월 만에 공식적으로 컴백하며 내놓은 싱글로, 전세계 팬들의 기다림이 길었던 만큼 호응도 높은 것으로 보인다.



블랙핑크 지수는 지난 26일 온라인 기자간담회에서 "이번 노래를 통해 긍정적이고 희망적인 메시지를 주고 싶었다"며 "어둡고 어려운 상황에 굴하지 않고 다시 일어날 수 있는 힘과 자신감을 잃지 않게 하려는 마음을 담아 노래했다"고 소개했다.



'하우 유 라이크 댓'은 뮤직비디오로도 유튜브 사상 최단 시간인 32시간 만에 1억 뷰를 돌파하는 등 인기몰이를 하고 있다.



블랙핑크는 신곡 흥행과 함께 2018년 공개한 '뚜두뚜두' 뮤직비디오가 29일 오전 8시께(한국시간) K팝 그룹 최초로 유튜브 12억 뷰를 돌파하는 등 '겹경사'를 맞았다.



'뚜두뚜두'는 블랙핑크가 2018년 6월 발매한 첫 번째 미니앨범 '스퀘어 업' 타이틀곡으로, 양손으로 권총을 쏘는 듯한 퍼포먼스가 특징이다.



'뚜두뚜두' 뮤직비디오는 지난해 11월 K팝 그룹 가운데 처음으로 유튜브 10억 뷰를 돌파한 데 이어 올해 3월에는 11억 뷰도 넘어섰다. 소속사는 "10억뷰에서 11억뷰 돌파까지 약 4개월이 걸렸는데 오히려 조회수 증가 속도가 빨라졌다"고 전했다.



기자 정보