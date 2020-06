블랙핑크, 스포티파이 ‘글로벌 톱 50’ 2위 등극…케이팝 역대 최고기록 문화 입력 2020.06.29 (16:46) 수정 2020.06.29 (16:49)

그룹 블랙핑크 신곡이 세계 최대 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 '글로벌 톱 50' 차트에서 역대 케이팝 최고 순위인 2위에 올랐습니다.



소속사 YG엔터테인먼트는 지난 26일 발매된 블랙핑크 정규 1집 선공개 싱글 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That)이 미국 현지시각으로 28일 기준 스포티파이 글로벌 톱 50 차트 2위를 기록했다고 밝혔습니다. '글로벌 톱 50'은 전 세계에서 발매된 음원 가운데 일간 스트리밍을 기준으로 순위를 정합니다.



이로써 블랙핑크는 지난해 '킬 디스 러브'로 세운 5위 기록을 경신했습니다. 방탄소년단이 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)로 이 차트에서 세운 기존 케이팝 최고 순위인 3위보다 한 계단 높습니다.



블랙핑크 지수는 지난 26일 온라인 기자간담회에서 "이번 노래를 통해 긍정적이고 희망적인 메시지를 주고 싶었다"며 "어둡고 어려운 상황에 굴하지 않고 다시 일어날 수 있는 힘과 자신감을 잃지 않게 하려는 마음을 담아 노래했다"고 소개했습니다.



한편, '하우 유 라이크 댓'의 뮤직비디오는 유튜브 사상 최단 시간인 32시간 만에 1억 뷰를 달성했고, 2018년에 발표된 '뚜두뚜두' 뮤직비디오가 우리 시각으로 29일 오전 8시쯤 케이팝 그룹 최초로 유튜브 12억 뷰를 돌파했습니다.



'뚜두뚜두' 뮤직비디오는 지난해 11월 케이팝 그룹 가운데 처음으로 유튜브 10억 뷰를 돌파한 데 이어 올해 3월 11억 뷰를 넘어섰습니다. 소속사는 "10억 뷰에서 11억 뷰 돌파까지 약 4개월이 걸렸는데 오히려 조회 수 증가 속도가 빨라졌다"고 전했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

