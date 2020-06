'코로나19 기원 조사' WHO 중국에 연구팀 파견키로

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

세계보건기구(WHO)가 코로나19의 기원을 파악하기 위해 다음 주 중국에 조사팀을 파견할 계획입니다.테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 현지 시각으로 29일 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 "바이러스의 출처를 아는 것은 매우 중요하다"며 이같이 말했습니다.또 조사팀의 방중을 통해 "바이러스가 어떻게 시작했는지, 미래를 대비하기 위해 우리가 무엇을 할 수 있는지 이해할 수 있기를 바란다"고 덧붙였습니다.그는 코로나19 누적 확진자가 세계적으로 1천만 명을 넘고 누적 사망자는 50만 명을 넘어섰다고 전하면서, "팬데믹(세계적 대유행)은 아직 종식 근처에도 이르지 못했다. 팬데믹이 국제 연대를 가능하게 했지만 잘못된 정보와 코로나19의 정치화 같은 문제를 초래했다"고 지적했습니다.이어 "이런 말을 하게 돼서 유감이지만 아직 최악은 오지 않았다. 이 같은 환경과 조건에서 우리는 최악을 두려워해야 한다"고 강조했습니다.한편, 브리핑에 배석한 마이클 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장은 도널드 트럼프 미국 대통령이 코로나19와 관련해 중국을 비하하는 '쿵 플루'(kung flu)라는 표현을 사용한 것을 두고 상호 존중을 바탕으로 한 언어를 사용할 것을 촉구했습니다.앞서 트럼프 대통령은 20일 미 오클라호마주에서 열린 대선 유세에서 "코로나19는 역대 어떤 질병보다 많은 이름을 가진 질병이다. 이를 부르는 19∼20개의 다른 이름이 있다고 생각한다"면서 "내가 이름을 짓는다면 그것을 '쿵 플루'로 부르겠다"고 말했습니다.[사진 출처 : AP=연합뉴스]