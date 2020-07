다음 주, ET가 옵니다

2017년 4월 첫 방송을 시작한 'KBS 경제타임'이 오는 6일(월) '통합뉴스룸 ET'로 새롭게 태어납니다. ET? ET가 뭐냐고요?경제는 어렵다? 통합뉴스룸 ET는 이슈 분석과 화제의 인물 인터뷰 통해 '왜'에 답하는 친절한 경제풀이 프로그램입니다.<오늘의 ET>, <글로벌 ET>, <호모 이코노미쿠스> 코너를 통해 살면서 진짜 필요한 경제 지식을 제공하고 폭넓은 비즈니스 뉴스를 전 합니다. 소비자와 기업, 정책을 연결하는 열린 플랫폼이 되고자 합니다당신의 퇴근길 경제, 이윤희·박태원 앵커가 진행하는 통합뉴스룸 ET가 함께 하겠습니다.그래서 ET가 뭐냐고요? 오는 6일 방송에서 확인하시죠!KBS2TV 월~목, 오후 5시 50분 ~ 6시 30분유튜브 라이브코너 다시보기