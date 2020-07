블랙핑크 뮤직비디오 유튜브 신기록, 기네스 5개 부문 등재 문화 입력 2020.07.02 (13:38) 수정 2020.07.02 (13:40)

블랙핑크(BLACKPINK)가 신곡 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 뮤직비디오로 유튜브에서 세운 각종 기록이 기네스 세계기록 5개 부문에 공식 등재됐다고 소속사 YG엔터테인먼트가 밝혔습니다.



기네스 측은 최근 홈페이지에서 "블랙핑크가 최신작 '하우 유 라이크 댓' 뮤직비디오로 여러 개의 기네스 세계기록을 세웠다"고 알렸습니다.



블랙핑크의 뮤직비디오는 우리 시각으로 지난달 26일 오후 6시에 공개된 이후 24시간 동안 8천630만 뷰를 기록해 '24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 영상', '24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 뮤직비디오', '24시간 동안 가장 많이 본 K팝 그룹 뮤직비디오' 등 세 가지 기록을 세웠습니다.



아울러 뮤직비디오가 유튜브에서 첫 공개될 때 동시 접속자 최대 166만 명을 기록해 '유튜브 영상 첫 상영(프리미어·premiere) 최다 시청자', '유튜브 뮤직비디오 첫 상영 최다 시청자' 타이틀도 획득했습니다.



기네스는 "블랙핑크는 이미 (글로벌 음원 플랫폼) 스포티파이에서 가장 많은 팔로워를 가진 여성 그룹일 뿐만 아니라, 유튜브에서 구독자가 가장 많은 음악 그룹"이라고 소개했습니다.



소속사는 블랙핑크의 공식 유튜브 계정 구독자 수가 오늘(2일) 오전 11시 40분쯤 4천만 명을 돌파했다고 밝혔습니다. 이는 전 세계 아티스트 중 여섯 번째로 많은 숫자이며, 솔로 가수가 아닌 그룹으로서는 최다 인원입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

