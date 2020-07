블랙핑크 신곡 뮤비, 세계 최단기간 2억 뷰도 달성 입력 2020.07.03 (19:40) 수정 2020.07.03 (19:58) 연합뉴스

컴백 후 '기록행진' 중인 블랙핑크가 신곡 뮤직비디오로 유튜브 사상 최단기간에 조회 수 1억 건에 이어 2억 건도 돌파했다.



소속사 YG엔터테인먼트는 블랙핑크의 정규 1집 선공개곡 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 뮤직비디오가 3일 오후 6시 46분께 유튜브 2억 뷰를 넘어섰다고 밝혔다.



이 뮤직비디오는 한국시간 지난달 26일 오후 6시 공개됐다. 공개 이후 역대 최단 시간인 32시간 만에 1억 뷰를 돌파한 데 이어 꼭 7일 만에 2억 뷰도 넘었다.



기존에 가장 빨리 2억 뷰를 달성한 뮤직비디오는 팝스타 테일러 스위프트의 '룩 왓 유 메이드 미 두'(7.6일)로 알려졌다.



블랙핑크의 전작 '킬 디스 러브'는 11.7일 만에 2억 뷰를 달성해 K팝 그룹 중에선 최단기간 기록을 갖고 있었지만 이번 신곡으로 세계 신기록에 오르게 됐다.



'유튜브 퀸'이라는 별명을 가진 블랙핑크는 12억 뷰를 돌파한 '뚜두뚜두', 9억 뷰를 눈앞에 둔 '킬 디스 러브', '붐바야' 뮤직비디오 등 총 19편의 억대 뷰 영상을 보유하고 있다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

