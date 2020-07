[ET WHY?] 부동산 시장 점검 통합뉴스룸ET 입력 2020.07.06 (17:53) 수정 2020.07.06 (18:24)

[앵커]



이슈에 한 발 더 들어가 보는 시간, ET WHY 시작합니다.



앞서 대통령, 여당 원내대표 발언 내용 소개해드렸는데 부동산 시장 뭔가 심상치 않아 보입니다.



김규정 NH투자증권 부동산 연구위원과 함께합니다.



어서 오세요.



위원님도 이 게임 해보신 적 있으시죠?



[앵커]



이곳저곳 머리를 내미는 두더지를 일명 뿅망치로 때려잡는 게임 요즘 부동산 시장에 자주 소환되는 두더지 게임이죠.



세간에선 21번째다, 정부는 4번째다 얘기는 다릅니다만, 어쨌든 정부 부동산 대책이 이 게임을 연상케 한다, 이런 비판 나오잖아요,



정부 규제가 허술한 곳을 찾아 집값 상승을 이끌며 두더지처럼 머리를 내미는 다른 말로 하면‘풍선효과’ 지금 여기저기서 벌어지고 있죠?



[앵커]



이제 정부의 후속 대책 곧 나올걸로 보입니다만, 어디가 가장 먼저 뿅망치를 맞게 될까요?



요즘 '금포'라고도 하던데 김포를 꼽는 분들 많던데요?



풍선 효과 어제 오늘 일이 아닌데 정부는 김포 아파트 가격 오를 거 예상을 못했을까요?



[앵커]



그리고 또다른 풍선 효과 재개발과 재건축 지역 얘긴데요,



여기 어딘지 아시겠어요?



영화 기생충의 배경이 된 우리슈퍼, 실제 이름은 돼지슈퍼라고 하는데 재개발로 뜨는 곳 아현 1구역입니다.



여기 최근 호가가 1억 원 이상 올랐다 하던데 이건 왜?



[앵커]



여당 민주당도 마음이 급한 것 같다.



지난주 이해찬 더불어민주당 대표, 두 번이나 사과했죠 그리고, 오늘 김태년 더불어민주당 원내대표는 부동산 투기와의 전쟁을 선포했습니다.



[김태년/더불어민주당 원내대표 : "다주택자와 법인에 대한 종부세율을 강화하겠습니다. 종부세 실효세율 높이기 위한 추가 조치를 국회 논의 과정에서 확실하게 검토하겠습니다."]



여당, 더 이상 종이호랑이 되지 않겠다. 종부세 강화를 예고했다. 실효성 있을까? 미래통합당 김종인 비대위원장, 종부세로는 집값 절대 못잡는다 쓴소리했어요? 누구 말이 맞을까요?



[앵커]



집값 잡기 위한 해결책, 공급이겠죠 그런데, 오늘 박원순 서울시장, 공급만이 능사가 아니라고 반대 목소리 냈거든요 국토부가 추진하고자 하는 그린벨트 해제에 반대한다는 건데, 어떤 입장이 더 타당하다고 보냐?



[앵커]



ET WHY 오늘도 여러 궁금증들 해결해주셨네요, 수고하셨습니다.

