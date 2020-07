[지구촌 IN] 너무 뜨거워진 지구…“물고기 60% 사라진다” 지구촌뉴스 입력 2020.07.07 (10:46) 수정 2020.07.07 (11:06)

[앵커]



지구온난화로 따뜻해진 수온이 수생생태계에 미치는 영향이 생각보다 훨씬 더 심각할 것이란 연구보고서가 나왔습니다.



기후 변화 지대에서 서식하는 700여 종의 물고기 중 60%가 사라질 것이란 예측인데요.



<지구촌인>에서 살펴보시죠.



[리포트]



지구 온난화로 바다와 강의 수온이 오르면서 인류가 주요 식량 공급원으로 의존하는 물고기들이 사라질 심각한 위협에 처했습니다.



과학 저널 사이언스에 발표된 새 논문에 따르면 전 세계 여러 기후 지대에 위치한 바다와 강에 서식하는 약 700여 종의 물고기 중 60%가 2100년까지 사라질 것이란 예상입니다.



여기엔 대서양의 대구와 알래스카의 명태 등 상업적으로 가장 중요한 물고기들도 포함됐는데요.



지금의 기후 위기를 내버려둬 수온이 계속 상승할 경우 현재의 서식지에서 더는 번식하기 힘들 것으로 보이기 때문입니다.



[Professor Hans-Otto Pörtner/Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI) : "The reason for them being sensitive to temperature has to do with the provision of oxygen to these organisms."]



물이 따뜻해지면 물고기들은 더 많은 산소가 필요하지만 따뜻한 물에선 오히려 용존 산소가 줄어듭니다.



물고기들이 숨이 막혀 죽을 수 있단 건데요.



특히 짝짓기를 준비하는 물고기들은 평소보다 더 충분한 산소를 필요로 해 수온 상승에 가장 취약합니다.



[Professor Hans-Otto Pörtner/Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI) : "This behaviour reflects the different temperature sensitivities of the life stages."]



생존을 위해 많은 어종이 따뜻한 수온에 적응하거나 더 차가운 물을 찾아 이동할 것으로 보이는데, 문제는 온난화의 속도가 물고기의 적응과 이동 속도보다 더 빠르다는 겁니다.



이는 곧 어류 수십 종의 집단 멸종으로 이어질 수밖에 없습니다.



[Professor Hans-Otto Pörtner/Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI) : "it will only be ten percent of species at risk, whereas if we let climate change go on unabated, we may well put 40 to 60 percent of the species at risk."]



유엔 정부 간 기후변화위원회에 따르면, 1970년 이후 세계의 해양은 지구의 과잉 열량의 90%를 흡수하며 끊임없이 따뜻해져 왔습니다.



몇 해 전부턴 뜨거워진 수온 때문에 수생 생태계가 변화하는 모습이 눈에 띄었는데요,



매년 여름이면 브라질 리우데자네이루 도심 석호엔 10여 톤의 죽은 물고기들이 둥둥 떠오릅니다.



[Mayara/resident : "I am shocked. I run here very morning. First, I noticed the birds and then when I came closer I saw the fish."]



보기에도 혐오스럽지만 집단 폐사하며 풍기는 악취는 더 견디기 힘듭니다.



기후학자들은 급격히 떨어진 산소 수치와 매년 높아져 온 수온을 볼 때 지구 온난화가 원인이라고 지적합니다.



[Mario Moscatelli/Biologist : "I am saying that because I am looking at the climate question, there are people that don't believe in it, but every year we beat another record (of high temperature)."]



물고기들의 위기가 인간에게 미치는 영향은 생각보다 엄청날 수 있습니다.



현재 전 세계적으로 약 30억 명이 생선과 해산물을 주요 단백질 공급원으로 삼고 있기 때문인데요.



지금 당장 온실가스 배출량을 줄일 광범위한 노력이 이뤄지지 않으면 영구히 파괴될 위험에 처한 수생 생태계를 지킬 수 없습니다.

