블랙핑크 신곡, 빌보드 '핫 100' 33위 진입…K팝 걸그룹 최고 기록 문화 입력 2020.07.07 (13:22) 수정 2020.07.07 (13:23)

블랙핑크가 신곡 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That)으로 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 33위에 올라 K팝 걸그룹 사상 최고 기록을 썼습니다.



빌보드 차트는 한국 시각으로 7일 공식 트위터에서 '하우 유 라이크 댓'이 이번 주 '핫 100' 차트에 33위로 데뷔할 것이라고 밝혔습니다.



블랙핑크가 단독 싱글로 세운 기존 핫 100 최고 기록은 지난해 4월 '킬 디스 러브'의 41위였습니다.



블랙핑크는 이 밖에도 2018년 '뚜두뚜두'로 55위를, 영국 팝가수 두아 리파와 함께 부른 '키스 앤드 메이크업'으로 93위를 기록하는 등 지금까지 다섯 차례 핫 100에 이름을 올렸습니다.



'하우 유 라이크 댓'은 이번 주 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트에서는 1위를, 미국 디지털 송 세일즈 차트에서는 2위를 차지했습니다.



걸그룹이 미 디지털 송 세일즈 차트에서 2위까지 오른 것은 2005년 미국 유명 걸그룹 푸시캣 돌스의 '돈차'(Don't Cha)와 2007년 미국의 대표적 컨트리 밴드 더 칙스의 '낫 레디 투 메이크 나이스'(Not Ready to Make Nice) 이후 처음입니다.



푸시캣 돌스는 블랙핑크의 해당 기록을 언급한 트윗을 공식 트위터 계정에서 리트윗하며 "축하해요"(Congrats girls!)라고 썼습니다.



'하우 유 라이크 댓'의 핫 100 순위가 반영된 최신 빌보드 차트는 미국 현지시각으로 7일 공개됩니다.



블랙핑크의 신곡은 영국 오피셜 차트 싱글 차트에서도 20위에 오르며 국내 걸그룹 단독 싱글로는 최고기록을 세웠습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

입력 2020.07.07 (13:22) 수정 2020.07.07 (13:23) 문화

