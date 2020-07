방탄소년단 日앨범 수록곡 ‘유어 아이즈 텔’, 영화 주제가로 입력 2020.07.09 (15:08) 연합뉴스

방탄소년단 日앨범 수록곡 '유어 아이즈 텔', 영화 주제가로 '오직 그대만' 日리메이크작…10월 개봉



(서울=연합뉴스) 김효정 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)이 이달 발매하는 일본 정규 4집 수록곡 '유어 아이즈 텔'(Your eyes tell)이 10월 개봉하는 일본 영화의 주제가로 쓰인다.



9일 방탄소년단 일본 공식 팬클럽 공지에 따르면 '유어 아이즈 텔'은 10월 23일 개봉하는 영화 '너의 눈동자가 묻고 있다'의 주제곡으로 결정됐다.



'유어 아이즈 텔'은 이달 15일 발매되는 방탄소년단 일본 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7 ~더 저니~'(MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~)에 수록된 일본 오리지널 곡으로 정국이 작곡에 참여했다.



'너의 눈동자가 묻고 있다'는 2011년 개봉한 송일곤 감독의 '오직 그대만'(소지섭·한효주 주연)을 리메이크한 작품이다. '나는 내일, 어제의 너와 만난다'(2016)의 미키 다카히로 감독이 메가폰을 잡고 요시타카 유리코, 요코하마 류세이가 주연을 맡았다.



방탄소년단 일본 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7 ~더 저니~'에는 '유어 아이즈 텔' 외에도 지난달 선공개된'스테이 골드'와 '온'(ON)·'블랙 스완'·'작은 것들을 위한 시'·'페이크 러브'·'아이돌'·'디오니소스' 등의 일본어 버전이 수록된다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

