“경비원 자살 알고 있냐”…입주민들 갑질 또 갑질

늦은 새벽, 손전등을 들고 아파트 단지로 나선 입주민과 관리사무소 직원 늦은 새벽, 손전등을 들고 아파트 단지로 나선 입주민과 관리사무소 직원

하얀색 국화꽃으로 가득했던 서울의 한 아파트 경비실 앞. 다들 기억하실 겁니다. 두 달 전, 입주민의 폭행과 폭언을 못 이겨 안타까운 선택을 했던 경비원, 고(故) 최희석 씨가 머물던 곳이죠. 가해자를 꼭 강력하게 처벌해달라고 했던 그의 울음 섞인 유언도 떠오르실 텐데요. 며칠 전, 강릉의 한 아파트 입주민이 최 씨 사건을 입에 담으며 아파트 관리사무소 직원에게 폭언과 협박을 가했던 것으로 확인됐습니다.■ "서울 경비원 자살 알고 있냐"…욕설과 반말 폭언 일삼아지난 11일 토요일, 새벽 4시도 채 안 된 야심한 밤이었습니다. 자정부터 새벽 5시까지 휴게 시간인 관리사무소 직원은 일찍이 잠들었을 시간입니다. 관리사무소 앞에 택시 한 대가 멈춰 섰습니다. 술에 만취한 채로 관리사무소 문을 두드린 남성은, 당직실에서 잠을 청하던 직원 B 씨를 깨워 다짜고짜 택시비 만 원을 대신 내달라고 요구했습니다. 현금이 없어 택시 기사 연락처를 받아놨더니, 이번에는 열쇠가 없어 집에 못 들어간다고 하는 입주민 A 씨. 그럼 잠깐 쉬었다 가라며 안으로 들여오자, 그는 대뜸 다른 관리사무소 직원의 며칠 전 근무 태도를 핑계로 폭언을 내뱉었습니다."서울에는 뭐 XX, 쥐어터지고 XX해서 문제가 됐잖아, 그죠? 자살하고. 여기는, 우리 여기 관리실이 완전히 더 '갑'이라니까." 입주민 A 씨의 '갑질'은 지금부터 시작이었습니다. 그동안 내린 비로 낙엽이 쌓이는 등 지저분해진 집수정들을 청소했는데, 그 작업이 제대로 안 돼 있다고 트집을 잡았습니다. 직원 B 씨는 아파트 단지 내 46개 집수정을 모두 깨끗이 치웠고, 못 믿겠으면 날이 밝은 뒤 확인시켜주겠다고 했지만 소용없었습니다. A 씨는 B 씨를 데리고 단지를 돌면서 욕설을 퍼부었습니다. 차마 입에 담을 수 없는 말들과 함께 "나하고 붙을 자신 있냐", "나이가 몇이냐", "월급을 2백만 원 넘게 받으면서 하는 게 없다"며 폭언을 멈추지 않았습니다. 큰 소란을 피워 입주민 몇몇이 이 광경을 목격하기도 했습니다. 결국, 한숨도 못 잔 B 씨가 다시 순찰을 가야 하는 새벽 5시가 돼서야, 입주민의 갑질은 종료됐습니다.이뿐만이 아닙니다. A 씨가 며칠 전 일이라며 근무 태도를 못마땅해 했던 관리사무소 직원 C 씨. 그가 겪었던 바로 그 날의 일입니다. C 씨는 아파트 동 대표인 또 다른 입주민에게 갑질을 당했습니다. 역시 휴게 시간을 앞둔 밤 11시 40분쯤. 취객 등이 난입할까 봐 문을 잠가놨더니 "왜 잠갔냐"라며 입주민은 언성을 높였습니다. "야"라고 부르는 건 물론, 직원이 보고 있던 TV도 끄라며 반말과 명령조로 일관했습니다. 마치 '하인' 다루듯 대했다고 말하는 C 씨는, 이런 일이 처음이 아니라고 했습니다.■ "눈만 감으면 '그날' 그려져"…고통 계속되는 관리사무소 직원들이곳은 홀몸 노인들이 주로 사는 강릉의 작은 아파트입니다. 관리사무소 직원들은 아파트경비와 관리 업무를 함께 보고 있습니다. 지난해 여름까지 이 아파트 관리사무소에서만 3년을 일했던 B 씨는, 반가운 마음으로 올해 3월 복귀했던 터였습니다. 다른 동료들과도, 주민들과도 잘 지내고 있다고 생각했는데, 요즘은 잠을 제대로 이루지 못하고 있습니다. 눈만 감으면 그날의 악몽이 그림처럼 펼쳐진다고 합니다. 일흔을 넘긴 적지 않은 나이. 극심한 스트레스에 B 씨는 정신과 치료를 받고 있습니다. 직원 C 씨도 분해서 잠이 안 올 지경이라며, 폭언과 갑질을 못 견뎌 직장을 그만둘 생각까지 하고 있습니다.가해자로 지목된 입주민들은 갑질 주장을 부인하고 있습니다. 입주민 A 씨는 "직원이 먼저 욕해서 그랬다"며 발뺌하고, 동 대표인 입주민은 아예 사실무근이라는 입장입니다. 피해 직원들은 인권위와 노동청, 경찰 등 가능한 한 모든 기관에 이 문제를 제기할 계획입니다. 더는 어느 아파트 경비실, 관리사무소에도 이들의 울음 섞인 목소리가 남지 않게 하기 위해서입니다.