WSJ, “미 국방부 지난 3월 주한미군 감축 옵션 제시” 뉴스광장 1부 입력 2020.07.18 (06:33) 수정 2020.07.18 (06:48)

댓글 0

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소

[앵커]



전세계 미군 재배치를 검토중인 미 국방부가 지난 3월, 백악관에 주한미군의 감축안을 제시했다고 미 언론이 전했습니다.



한미 방위비 분담금 협상 교착 국면이 이어지고 있고, 트럼프 대통령이 방위비 불만을 표출하며 주독 미군 감축을 공식화한 가운데 나온 보도라 그 배경에 관심이 쏠리고 있습니다.



워싱턴 서지영 특파원이 취재했습니다.



[리포트]



해외 177개국에 파병된 미군은 모두 17만 4천여 명, 이 가운데 2만 8천 5백 명이 한국에 주둔하고 있습니다.



최근 미군은 해외 주둔군의 전력을 유럽,중동에서 러시아와 중국을 견제하는 방향으로 선회하고 있습니다.



이런 흐름속에 미 합참이 지난 3월, 백악관에 주한미군 감축안을 제시했다고 월스트리트저널이 군 관계자들을 인용해 보도했습니다.



이 감축안은 백악관이 지난해 중동, 유럽, 아시아 등에 배치된 미군 철수를 위한 예비안을 마련할 것을 지시한 데 따른 것이라고 전했습니다.



그러면서 이같은 감축안 검토는 한미 방위비 분담금에 대한 이견이 지속되고 있는 가운데 나왔다고 지적했습니다.



지난 6월, 트럼프 대통령이 주독 미군 감축을 공식화한 자리에서 독일만 국한된 것이 아니라고 한 발언과 맞닿은 내용입니다.



당시 트럼프 대통령은 독일의 방위비 분담에 대한 불만을 강하게 표출했습니다.



[트럼프/미국 대통령/지난 6월 16일 : "And I am not only talking about Germany, by the way, I am talking about plenty of other countries."]



다만, 미 국방부의 관리는 "미군의 태세를 변경할 아무런 결정이 이뤄지지 않았다"고 말했다고 월스트리트저널은 전했습니다.



현재 미 의회에선 주한 미군 규모를 현행 수준으로 유지하는 내용을 담은 내년도 국방수권법 처리를 추진중입니다.



미 국방부가 지난 3월 주한미군 감축안을 제시했다는 내용을 월스트리트저널이 새삼 보도한 배경에는 한국 정부에 대한 방위비 인상 압박의 의도가 엿보인다는 분석도 나옵니다.



워싱턴에서 KBS 뉴스 서지영입니다.

WSJ, “미 국방부 지난 3월 주한미군 감축 옵션 제시”

입력 2020.07.18 (06:33) 수정 2020.07.18 (06:48) 뉴스광장 1부

[앵커]



전세계 미군 재배치를 검토중인 미 국방부가 지난 3월, 백악관에 주한미군의 감축안을 제시했다고 미 언론이 전했습니다.



한미 방위비 분담금 협상 교착 국면이 이어지고 있고, 트럼프 대통령이 방위비 불만을 표출하며 주독 미군 감축을 공식화한 가운데 나온 보도라 그 배경에 관심이 쏠리고 있습니다.



워싱턴 서지영 특파원이 취재했습니다.



[리포트]



해외 177개국에 파병된 미군은 모두 17만 4천여 명, 이 가운데 2만 8천 5백 명이 한국에 주둔하고 있습니다.



최근 미군은 해외 주둔군의 전력을 유럽,중동에서 러시아와 중국을 견제하는 방향으로 선회하고 있습니다.



이런 흐름속에 미 합참이 지난 3월, 백악관에 주한미군 감축안을 제시했다고 월스트리트저널이 군 관계자들을 인용해 보도했습니다.



이 감축안은 백악관이 지난해 중동, 유럽, 아시아 등에 배치된 미군 철수를 위한 예비안을 마련할 것을 지시한 데 따른 것이라고 전했습니다.



그러면서 이같은 감축안 검토는 한미 방위비 분담금에 대한 이견이 지속되고 있는 가운데 나왔다고 지적했습니다.



지난 6월, 트럼프 대통령이 주독 미군 감축을 공식화한 자리에서 독일만 국한된 것이 아니라고 한 발언과 맞닿은 내용입니다.



당시 트럼프 대통령은 독일의 방위비 분담에 대한 불만을 강하게 표출했습니다.



[트럼프/미국 대통령/지난 6월 16일 : "And I am not only talking about Germany, by the way, I am talking about plenty of other countries."]



다만, 미 국방부의 관리는 "미군의 태세를 변경할 아무런 결정이 이뤄지지 않았다"고 말했다고 월스트리트저널은 전했습니다.



현재 미 의회에선 주한 미군 규모를 현행 수준으로 유지하는 내용을 담은 내년도 국방수권법 처리를 추진중입니다.



미 국방부가 지난 3월 주한미군 감축안을 제시했다는 내용을 월스트리트저널이 새삼 보도한 배경에는 한국 정부에 대한 방위비 인상 압박의 의도가 엿보인다는 분석도 나옵니다.



워싱턴에서 KBS 뉴스 서지영입니다.

뉴스광장 1부 전체보기 기자 정보