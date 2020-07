“불행하게도 더 나아지기 전에 더 나빠질 것” 트럼프의 뒤늦은 인정

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

"probably, unfortunately, get worse before it gets better”도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시각 21일 4월 말 이후 석 달 만에 재개된 코로나19 브리핑에서 한 말입니다.사실상 거의 처음으로 현 코로나 상황의 엄중함을 인정한 발언입니다.지난 일요일 폭스뉴스와의 인터뷰 때만 해도 코로나19는 사라질 것이라고, 내가 옳다고 주장했습니다.트위터에 마스크를 쓴 사진을 올리며 '마스크는 애국'이라고 했던 말을 브리핑에서 다시 강조했습니다.며 주머니에서 마스크를 꺼내 보이기까지 했습니다.이라고 트럼프 대통령은 강조했습니다.트럼프는 마스크에 대한 태도는 아래 표와 같이 '조변석개'하고 있습니다.트럼프 대통령은 트윗에서도 기자회견에서도 코로나19를 계속라고 부르면서 중국 책임론을 강조했습니다.코로나19 상황에 대해서는라고 주장했습니다.이어 주지사들을 거론하며고 말했습니다.이날 브리핑에는 트럼프 대통령 혼자 참석했습니다.이전 브리핑 때 동석했던 앤서니 파우치 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장이나 데비 벅스 백악관 코로나19 대응 조정관은 없었습니다.트럼프 대통령은 현지시각 19일 폭스뉴스와의 인터뷰에서 파우치 소장을 비난했습니다."그가 누설자인지는 모른다. 약간 불안조장자이긴 하다."라고 언급했습니다.이에 대해 파우치 소장은 현지시각 21일 CNN에 "사람들은 사안에 대한 나의 반응에 대해 그들의 의견이 있을 것이다. 나는 나 자신을 불안조장자보다는 현실주의자라고 생각한다."라고 반박했습니다.트럼프 대통령은 브리핑에서 사망자가 감소했고 코로나19 치료와 백신 개발에도 진전이 있다는 점도 내세웠다고 AP통신은 전했습니다.일간 워싱턴포스트(WP)는 현지시각 21일 하루 미국의 코로나19 사망자가 1천 명 넘게 나왔다며 이는 지난달 2일 1천52명 이후 처음이라고 보도했습니다.워싱턴포스트는 다만 이날 하루 사망자가 2천 명 이상씩 사망자가 나왔던 4월보다는 적은 것이라고 전했습니다.이날 플로리다·애리조나·텍사스 주에서는 모두 130명이 넘는 사망자가 나왔습니다. 특히 애리조나주에서는 코로나19 사태 후 가장 많은 134명의 사망자가 발생했습니다.국제통계사이트 월드오미터 집계를 보면 전 세계 코로나19 확진자는 22일 오전 1천500만 명을 넘어섰습니다.중국이 지난해 12월 31일 세계보건기구(WHO)에 중국 후베이성 우한을 중심으로 정체불명의 폐렴이 발생했다고 보고한 지 205일, 즉 7개월 만입니다.누적 사망자는 61만 9천 명을 넘었습니다.이런 가운데 코로나19 백신을 만들고 있는 5개 제약사 가운데 모더나·화이자·머크는 현지시각 21일 미국 하원 청문회에서 "백신을 실비만 받고 팔지 않겠다"며 이익을 내겠다는 뜻을 밝혔고, 아스트라제네카·존슨앤드존슨 두 개 회사만이 이윤을 남기지 않겠다고 밝혔습니다.