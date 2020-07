폼페이오 “WHO, 중국에 매수돼…정치적 집단” 국제 입력 2020.07.22 (18:35) 수정 2020.07.22 (18:40)

세계보건기구(WHO) 탈퇴를 결정한 미국의 마이크 폼페이오 국무장관이, WHO가 중국에 매수됐다고 강도 높게 비난했습니다.



현지시간 22일 영국 가디언과 텔레그래프 등에 따르면, 전날 런던을 방문한 폼페이오 장관은 보리스 존슨 영국 총리와의 면담 전 열린 한 비공개 모임에서 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장이 2017년 선출될 당시 중국과 거래를 했다고 주장했습니다.



또 WHO는 "과학에 기반을 두지 않은 정치적인 기관"이며, 이 때문에 코로나 19 대응에 실패했다고 지적했습니다.



폼페이오 장관은 코로나19로 인한 위기 상황에서 테워드로스 사무총장과 중국과의 거래 때문에 많은 영국인이 목숨을 잃었다고 주장했지만, 구체적인 이유나 근거는 설명하지 않았다고 현지 언론은 보도했습니다.



이에 대해 WHO 대변인은 "폼페이오 장관의 주장에 대해 알지 못하지만, 우리는 인신공격이나 근거 없는 주장에 대해 강력히 반대한다"면서 "WHO는 각국이 팬데믹(세계적 대유행)에 초점을 유지할 것을 촉구한다"고 말했습니다.



가디언은 폼페이오 장관이 WHO에 대해 엄청난 공격을 가했으며, 일부에서는 이러한 발언이 영국의 WHO 탈퇴 결정을 유도하기 위한 것으로 보인다고 전했습니다.



미국은 지난 7일, 코로나19 확산 이후 마찰을 빚어온 WHO 탈퇴를 공식 통보했습니다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 그동안 코로나19 팬데믹을 두고 중국 책임론과 함께, WHO가 중국에 편향적이라며 강한 불만을 표시해 왔습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

