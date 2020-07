“중 보복 예상”…“휴스턴 영사관은 지재권 탈취 중심” 뉴스 7 입력 2020.07.24 (19:22) 수정 2020.07.24 (19:25)

댓글 0

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소

[앵커]



중국의 청두 주재 미 영사관 폐쇄 요구에 대해 미국 정부는 아직 공식 반응을 내놓지 않고 있습니다.



미국 언론들은 주요 뉴스로 이 소식을 전하며 촉각을 곤두세우고 있습니다.



보도에 하송연 기자입니다.



[리포트]



업무 시간이 시작되지 않은 만큼 미국 정부는 아직 공식 입장을 내놓지 않고 있습니다.



다만 미국의 주요 언론들은 속보를 통해 중국의 조치를 보도하고 있습니다.



[CNN : "중국이 미국의 휴스턴 주재 중국 영사관 폐쇄 조치에 맞서 청두 주재 미국 영사관 폐쇄를 명령했습니다."]



뉴욕타임스는 미·중이 영사관 폐쇄 조치를 주고받은 것은 두 나라 관계 악화에 있어 가장 중대한 사건일 것이라고 분석했습니다.



특히 중국의 미 영사관 폐쇄는 예상된 조치였지만, 중국이 우한 대신 청두를 폐쇄하기로 한 점에 주목했습니다.



청두 미 영사관은 중국으로부터의 독립 요구가 있는 신장과 티베트의 정보를 수집하는 지역으로 청두 영사관 폐쇄는 미국의 외교 전초 기지를 빼앗는 의미가 있다고 분석했습니다.



앞서 휴스턴 주재 중국 영사관을 폐쇄하기로 한 미국 정부는 연일 중국에 대한 비난을 이어가고 있습니다.



폼페이오 국무장관은 영사관 폐쇄가 미국의 지식재산과 사업 기밀을 도난당한 것과 연관 있다고 밝혔습니다.



[폼페이오/미 국무장관 : "Just this week we announced the closure of the Chinese consulate in Houston because it was a hub of spying and intellectual property theft."]



또 시진핑 주석을 "파산한 전체주의 이데올로기의 신봉자"로 묘사하기도 했습니다.



미·중이 외교적으로 의미가 큰 영사관 폐쇄 조치를 주고받음으로써 두 나라 간 관계는 악화일로로 치닫고 있습니다.



KBS 뉴스 하송연입니다.



영상편집:정재숙/그래픽:홍윤철

“중 보복 예상”…“휴스턴 영사관은 지재권 탈취 중심”

입력 2020.07.24 (19:22) 수정 2020.07.24 (19:25) 뉴스 7

[앵커]



중국의 청두 주재 미 영사관 폐쇄 요구에 대해 미국 정부는 아직 공식 반응을 내놓지 않고 있습니다.



미국 언론들은 주요 뉴스로 이 소식을 전하며 촉각을 곤두세우고 있습니다.



보도에 하송연 기자입니다.



[리포트]



업무 시간이 시작되지 않은 만큼 미국 정부는 아직 공식 입장을 내놓지 않고 있습니다.



다만 미국의 주요 언론들은 속보를 통해 중국의 조치를 보도하고 있습니다.



[CNN : "중국이 미국의 휴스턴 주재 중국 영사관 폐쇄 조치에 맞서 청두 주재 미국 영사관 폐쇄를 명령했습니다."]



뉴욕타임스는 미·중이 영사관 폐쇄 조치를 주고받은 것은 두 나라 관계 악화에 있어 가장 중대한 사건일 것이라고 분석했습니다.



특히 중국의 미 영사관 폐쇄는 예상된 조치였지만, 중국이 우한 대신 청두를 폐쇄하기로 한 점에 주목했습니다.



청두 미 영사관은 중국으로부터의 독립 요구가 있는 신장과 티베트의 정보를 수집하는 지역으로 청두 영사관 폐쇄는 미국의 외교 전초 기지를 빼앗는 의미가 있다고 분석했습니다.



앞서 휴스턴 주재 중국 영사관을 폐쇄하기로 한 미국 정부는 연일 중국에 대한 비난을 이어가고 있습니다.



폼페이오 국무장관은 영사관 폐쇄가 미국의 지식재산과 사업 기밀을 도난당한 것과 연관 있다고 밝혔습니다.



[폼페이오/미 국무장관 : "Just this week we announced the closure of the Chinese consulate in Houston because it was a hub of spying and intellectual property theft."]



또 시진핑 주석을 "파산한 전체주의 이데올로기의 신봉자"로 묘사하기도 했습니다.



미·중이 외교적으로 의미가 큰 영사관 폐쇄 조치를 주고받음으로써 두 나라 간 관계는 악화일로로 치닫고 있습니다.



KBS 뉴스 하송연입니다.



영상편집:정재숙/그래픽:홍윤철

뉴스 7 전체보기 기자 정보