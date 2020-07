BTS 일본 정규 4집, 오리콘 차트 열번째 정상…자체 최다 기록 문화 입력 2020.07.29 (10:02) 수정 2020.07.29 (10:05)

BTS 일본 정규 4집, 오리콘 차트 열번째 정상…자체 최다 기록

입력 2020.07.29 (10:02) 수정 2020.07.29 (10:05) 문화

방탄소년단(BTS)의 일본 정규앨범이 오리콘 일간 차트에서 열번째 정상에 올랐습니다.



소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 이들의 일본 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7 ~ 더 저니 ~'(MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~)는 지난 27일 자 오리콘 일간 차트에서 1위를 차지했습니다.



이 앨범이 오리콘 일간 차트에서 정상에 오른 것은 이번이 열 번째로, 방탄소년단의 역대 일본 앨범 중 최다 1위 기록입니다.



지난 15일 나온 '맵 오브 더 솔 : 7 ~ 더 저니 ~'는 발매 첫날에만 총 44만7천여 장이 팔리며 오리콘 일간 차트에서 처음 1위에 올랐습니다.



또 발매 일주일 만에 56만4천여 장의 판매고로 오리콘 주간 차트에서도 정상을 밟았습니다. 이는 올해 일본에서 발매된 모든 앨범 가운데 가장 많은 판매량이었습니다.



한편, 방탄소년단의 한국 앨범인 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'도 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 22주째 상위권을 유지했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]