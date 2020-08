[자막뉴스] 성추행 의혹 외교관 귀임 발령…뉴질랜드 요청시 사법공조 자막뉴스 입력 2020.08.03 (21:48)

2017년 뉴질랜드 근무 당시 현지인 남성 직원을 성추행한 혐의를 받고 있는 외교관에 대해 오늘 귀임 발령이 내려졌습니다.



뉴질랜드 총리가 지난달 27일 정상 간 통화 때 수사 협조를 요청한 지 엿새 만입니다.



여러 물의를 일으킨 데 대한 인사 조치라고 외교부는 밝혔습니다.



외교부는 오늘 주한 뉴질랜드 대사도 불러 이러한 조치를 설명했습니다.



또 뉴질랜드 측에 공식 사법 절차를 요청할 경우 협조하겠단 뜻도 전달했습니다.



뉴질랜드 수사당국이 범죄인 인도 요청을 해 올 경우 사법 절차에 따라 협조하고, 현지 대사관 현장 조사 등은 면책특권을 지키는 선에서 적극적으로 응하겠다는 겁니다.



다만 뉴질랜드가 이 같은 정식 요청도 없이 언론을 통해서만 문제를 제기하는 것에 대해선 부적절하다는 입장을 전달했습니다.



더욱이, 양국 정상 간 통화에서 논의되기 전에 협의가 없었던 것도 외교 관례상 매우 이례적이라는 불만을 표시했습니다.



[필립 터너/주한뉴질랜드대사 : "(Do you have any comment?) ....."]



외교부는 해당 외교관과 피해자 모두 신체 접촉 사실은 인정하지만, 이에 관한 판단은 완전히 상반된다고 밝혔습니다.



또 올해 초 넉 달간 당사자 간에 중재 협의가 있었지만, 보상 문제를 두고 합의엔 이르지 못했고, 결렬 이후 피해자가 언론에 문제를 제기했다고 설명했습니다.



외교부는 피해자에게 국가인권위 진정을 직접 안내하기도 했다며, 사실을 은폐하거나 제 식구 감싸기를 한 건 아니라고 강조했습니다.



KBS 뉴스 김경진입니다.

