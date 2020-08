[취재후] ‘홍콩 민주화 상징’ 조슈아 웡에게 “못 다한 말이 있느냐?”고 물었더니 취재후 입력 2020.08.04 (07:00) 수정 2020.08.04 (07:00)

댓글 0

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기



말로만 듣던 25살의 홍콩 청년 조슈아 웡(黃之鋒)과의 인터뷰가 드디어 지난 7월 29일 성사됐다.



홍콩의 국가보안법(홍콩보안법) 통과를 앞두고 인터뷰 요청을 하고 시간 약속을 잡았다 미뤘다를 반복하길 수 차례, 심지어 인터뷰가 있던 날에도 약속 시간 30분 넘게 지나도록 줌(Zoom)에 접속하지 않아 팀 전체가 철수를 해야 할 지 계속 기다려야 할 지 마음을 졸이게 만든 장본인이었다.



접속 예정 시간보다 30분이 더 지나고서야 화면에 모습을 드러낸 조슈아 웡은 크게 당황해하거나 미안해하는 기색도 없이 "오늘도 변호사와 급한 회의가 있어서 늦었다"고 담백하게 사과하면서 "기소가 돼서 다음 주 법정에 나가야 한다"고 운을 떼었다.



그는 요즘 관용차와 오토바이의 미행과 감시를 받고 있다면서 홍콩보안법 통과 이후 중국으로 송환되지 않고 얼마나 더 홍콩에 남아 있을 수 있을지 매일 염려하고 있다고 덧붙였다.



2014년 대규모 민주화 시위 '홍콩 우산혁명'의 주역으로서 조슈아 웡을 다룬 넷플릭스 다큐멘터리 <우산 혁명: 소년 vs. 제국(조슈아: 10대 vs. 슈퍼파워)>에서 보여진 것처럼 그는 좀처럼 웃지 않고 표정 변화가 없는 얼굴의, '기계같은(?)' 청년이었다.



반면 어떤 질문을 해도 한 치의 흔들림 없이 마치 미리 준비해놓았다는 듯 술술 답변을 이어나가는 그를 보며 '정말 말을 잘 하는구나!'라는 감탄이 절로 나왔다. '역시 정치인인가?'하는 궁금증과 함께…….



조슈아 웡은 "현재 홍콩은 '일국양제'가 무너진 '위험한 상황'"이라면서도 "이런 위험이 우리를 죽일 순 없다, 그저 더 강하게 결심하게 할 뿐이다. 계속해서 투쟁하면서 전 세계에 홍콩인들의 목소리가 들리도록 하겠다(But for activists just like me, we represent the spirit of resistance. We will try all of our paths to resist the people's mandate, to legitimize public support, to prove how the silent majority stands on the side of fellow Hong Kong protesters)"고 강조했다.



1996년에 태어나 지금까지 3번의 옥살이와 8번의 체포를 경험했다면서도 아직 '중국의 검은 감옥에 들어가는 상상까지는 해본 적이 없다'는 그는 특히 한국에 대해서도 '광주 민주화 운동'을 언급하며 "홍콩의 민주화를 지지하는 일은 좌파 또는 우파처럼 특정 정파나 이념에 따라 갈려서는 안 될 문제"라고 일침을 놓았다." 또 영화 <1987>을 보며 독재 정권에 굴복하지 않는 법도 배웠다"고 덧붙였다.



2012년 14살 나이로 중국 본토식 국민교육 과목 도입안을 실력으로 저지시키고(12만여 명 참가), 2014년에는 행정장관 직선제를 요구하며 79일 간 도심을 점거한 '우산혁명' 시위(하루 최고 20만 명 참가)를 이끌었던 조슈아 웡에게 '무엇이 그를 행동하게 하는지' 물었다.



"홍콩에서 태어나고 살며 홍콩을 사랑하는 사람으로서 홍콩 사람들의 운명이 친중파 몇몇 상류층에 의해 결정되는 걸 원치 않는다. 홍콩이 새 세대들의 운명을 스스로 결정할 수 있고 더 밝은 미래를 갖게 되길 바란다. 그것이 자유와 민주주의를 위해 싸우는 이유이자 원동력이며 언젠가는 대한민국처럼 우리도 우리 스스로 지도자를 선출할 수 있게 되기를 꿈 꾼다. 친구들과 동료들이 잃은 것을 생각하면 내가 치르는 대가는 아무 것도 아니다. 16살 고등학생이 시위 중 집단 성폭행을 당하고, 11살 초등학생과 84살 노인도 시위 중에 체포돼 감옥에서 10년을 보내야 할 지도 모르는 상황에 처해 있는 것에 비하면 나는 고작 100일 정도 수감됐다. 따라서 내가 그만두거나 포기할 변명거리는 없다."



인터뷰를 마치기 전 더 하고 싶은 말이 있는지 물었다. 그랬더니 뜻밖에도 다음과 같은 이야기를 했다.



"저 같은 활동가나 정치인들의 정치적인 행보에만 초점을 맞추기보다 알려지지 않은 더 많은 활동가들, 특히 18세 이하의 아직 학교에 재학 중인 어린 활동가들의 희생과 헌신이 전 세계인들에게 더욱 널리 알려지고 존경 받았으면 좋겠다. 그 당부를 꼭 하고 싶다."



인터뷰 바로 다음 날, 다음 달 6일로 예정된 홍콩 의회 입법회 선거에서 조슈아 웡을 비롯한 홍콩 민주파 후보 12명의 출마 자격이 박탈됐다는 소식이 전해졌다.

[취재후] ‘홍콩 민주화 상징’ 조슈아 웡에게 “못 다한 말이 있느냐?”고 물었더니

입력 2020.08.04 (07:00) 수정 2020.08.04 (07:00) 취재후



말로만 듣던 25살의 홍콩 청년 조슈아 웡(黃之鋒)과의 인터뷰가 드디어 지난 7월 29일 성사됐다.



홍콩의 국가보안법(홍콩보안법) 통과를 앞두고 인터뷰 요청을 하고 시간 약속을 잡았다 미뤘다를 반복하길 수 차례, 심지어 인터뷰가 있던 날에도 약속 시간 30분 넘게 지나도록 줌(Zoom)에 접속하지 않아 팀 전체가 철수를 해야 할 지 계속 기다려야 할 지 마음을 졸이게 만든 장본인이었다.



접속 예정 시간보다 30분이 더 지나고서야 화면에 모습을 드러낸 조슈아 웡은 크게 당황해하거나 미안해하는 기색도 없이 "오늘도 변호사와 급한 회의가 있어서 늦었다"고 담백하게 사과하면서 "기소가 돼서 다음 주 법정에 나가야 한다"고 운을 떼었다.



그는 요즘 관용차와 오토바이의 미행과 감시를 받고 있다면서 홍콩보안법 통과 이후 중국으로 송환되지 않고 얼마나 더 홍콩에 남아 있을 수 있을지 매일 염려하고 있다고 덧붙였다.



2014년 대규모 민주화 시위 '홍콩 우산혁명'의 주역으로서 조슈아 웡을 다룬 넷플릭스 다큐멘터리 <우산 혁명: 소년 vs. 제국(조슈아: 10대 vs. 슈퍼파워)>에서 보여진 것처럼 그는 좀처럼 웃지 않고 표정 변화가 없는 얼굴의, '기계같은(?)' 청년이었다.



반면 어떤 질문을 해도 한 치의 흔들림 없이 마치 미리 준비해놓았다는 듯 술술 답변을 이어나가는 그를 보며 '정말 말을 잘 하는구나!'라는 감탄이 절로 나왔다. '역시 정치인인가?'하는 궁금증과 함께…….



조슈아 웡은 "현재 홍콩은 '일국양제'가 무너진 '위험한 상황'"이라면서도 "이런 위험이 우리를 죽일 순 없다, 그저 더 강하게 결심하게 할 뿐이다. 계속해서 투쟁하면서 전 세계에 홍콩인들의 목소리가 들리도록 하겠다(But for activists just like me, we represent the spirit of resistance. We will try all of our paths to resist the people's mandate, to legitimize public support, to prove how the silent majority stands on the side of fellow Hong Kong protesters)"고 강조했다.



1996년에 태어나 지금까지 3번의 옥살이와 8번의 체포를 경험했다면서도 아직 '중국의 검은 감옥에 들어가는 상상까지는 해본 적이 없다'는 그는 특히 한국에 대해서도 '광주 민주화 운동'을 언급하며 "홍콩의 민주화를 지지하는 일은 좌파 또는 우파처럼 특정 정파나 이념에 따라 갈려서는 안 될 문제"라고 일침을 놓았다." 또 영화 <1987>을 보며 독재 정권에 굴복하지 않는 법도 배웠다"고 덧붙였다.



2012년 14살 나이로 중국 본토식 국민교육 과목 도입안을 실력으로 저지시키고(12만여 명 참가), 2014년에는 행정장관 직선제를 요구하며 79일 간 도심을 점거한 '우산혁명' 시위(하루 최고 20만 명 참가)를 이끌었던 조슈아 웡에게 '무엇이 그를 행동하게 하는지' 물었다.



"홍콩에서 태어나고 살며 홍콩을 사랑하는 사람으로서 홍콩 사람들의 운명이 친중파 몇몇 상류층에 의해 결정되는 걸 원치 않는다. 홍콩이 새 세대들의 운명을 스스로 결정할 수 있고 더 밝은 미래를 갖게 되길 바란다. 그것이 자유와 민주주의를 위해 싸우는 이유이자 원동력이며 언젠가는 대한민국처럼 우리도 우리 스스로 지도자를 선출할 수 있게 되기를 꿈 꾼다. 친구들과 동료들이 잃은 것을 생각하면 내가 치르는 대가는 아무 것도 아니다. 16살 고등학생이 시위 중 집단 성폭행을 당하고, 11살 초등학생과 84살 노인도 시위 중에 체포돼 감옥에서 10년을 보내야 할 지도 모르는 상황에 처해 있는 것에 비하면 나는 고작 100일 정도 수감됐다. 따라서 내가 그만두거나 포기할 변명거리는 없다."



인터뷰를 마치기 전 더 하고 싶은 말이 있는지 물었다. 그랬더니 뜻밖에도 다음과 같은 이야기를 했다.



"저 같은 활동가나 정치인들의 정치적인 행보에만 초점을 맞추기보다 알려지지 않은 더 많은 활동가들, 특히 18세 이하의 아직 학교에 재학 중인 어린 활동가들의 희생과 헌신이 전 세계인들에게 더욱 널리 알려지고 존경 받았으면 좋겠다. 그 당부를 꼭 하고 싶다."



인터뷰 바로 다음 날, 다음 달 6일로 예정된 홍콩 의회 입법회 선거에서 조슈아 웡을 비롯한 홍콩 민주파 후보 12명의 출마 자격이 박탈됐다는 소식이 전해졌다.