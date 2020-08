뉴이스트, 일본 활동 ‘드라이브’ 건다…5년 만 日앨범 입력 2020.08.05 (10:05) 수정 2020.08.05 (10:06) 연합뉴스

보이그룹 뉴이스트가 5년 만에 일본 앨범을 발매한다.



5일 소속사 플레디스엔터테인먼트에 따르면 뉴이스트는 오는 10월 7일 일본 신보 '드라이브'(DRIVE)를 발매한다.



뉴이스트가 2015년 11월 내놓은 일본 정규 1집 '브리지 더 월드'(Bridge The World) 이후 처음 선보이는 일본 앨범이다.



앨범과 동명 타이틀곡을 비롯해 뉴이스트 데뷔 7주년 기념 싱글인 '노래 제목'의 일본어 버전 등 총 열네곡이 수록됐다.



'드라이브'는 일본 오리지널 곡으로, 성숙한 분위기와 고속도로를 달리는 듯한 느낌이 조화를 이룬 미디움 템포의 곡이다.



플레디스 소속 프로듀서인 범주와 함께 뉴이스트 멤버들이 직접 작사·작곡에 참여해 만들었다.



이 외에도 국내에서 발표됐던 '콜 미 백'(Call me back), '러브 미'(LOVE ME), '아임 인 트러블'(I'm in Trouble) 등이 신보에 담겼다.



뉴이스트는 2012년 데뷔 이후 이렇다 할 성과를 내지 못했지만, 2017년 엠넷 오디션 프로그램 '프로듀스 101' 시즌 2에 일부 멤버가 출연하며 반등했다.



3만명 규모의 올림픽공원 체조경기장에서 단독 콘서트를 여는 등 두터운 팬덤을 보유하고 있다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

