WHO “코로나19 대응에 필요 자금과 기여금 큰 격차”

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

세계보건기구(WHO)는 10일(현지시간) 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 효과적으로 대응하기 위해 더 많은 자금이 필요하다고 강조했습니다.테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 '코로나19 대응을 위한 글로벌 협력체'(ACT-Accelerator)를 활용해야 한다며 이같이 말했습니다.WHO가 주관해 지난 4월 출범시킨 ACT-Accelerator는 공공과 민간 부문을 결합해 진단 기기나 치료제, 백신 같은 코로나19 확산을 막기 위한 도구 개발과 생산, 그리고 이에 대한 공평한 접근을 돕는 역할을 합니다.테워드로스 사무총장은 "백신 개발만 해도 1천억 달러(약 119조원)가 필요하다"면서 "그러나 WHO가 펀딩한 자금은 필요한 금액의 10% 정도"라고 전했습니다.다만 그는 전 세계 코로나19 누적 확진자 수가 WHO 기준으로 곧 2천만 명을 넘고 누적 사망자도 75만 명을 넘겠지만 "희망의 푸른 새싹을 봤다"면서 각국에 코로나19 억제책을 계속 사용할 것을 촉구했습니다.[사진 출처 : 연합뉴스]