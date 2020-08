“연말까지 美 사망자 31만 될 수도”…트럼프, 음모론 제기

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

[앵커]미국에선 코로나 19로 연말까지 사망자가 31만명에 이를 것이란 암울한 전망까지 나오고 있는데요,이 와중에 트럼프 대통령은 미 식품의약국의 백신개발 지연 음모론까지 제기하고 나섰습니다.워싱턴에서 금철영 특파원이 보도합니다.[리포트]100여 명의 학생들이 한데 어울려 한밤중 파티를 벌이는 모습입니다.거리두기와 마스크 착용, 모두 안중에 없어 보입니다.이 학교에선 지난 7월 코로나19 합병증으로 학생 한명이 숨진바 있습니다.대학당국은 지침을 위반한 학생들은 징계하겠다는 입장입니다.마스크 착용을 의무화한 비행기 안에선 이를 거부하다 난투극까지 벌어지는 등 미국 사회 곳곳에서 마스크 착용 지침에 대한 무시와 반발도 여전합니다.미국 내 코로나 19 사망자가 17만 6천명이 넘었지만, 앞으로의 전망도 밝지않은 이윱니다.미 질병통제예방센터는 앞으로 40여 일 동안 2만 명의 추가 사망자가 나올 것으로 예상했습니다.워싱턴대 보건 지표 평가연구소는 최악의 경우 올 연말까지 누적 사망자가 31만 명이 될 수 있다고 경고했습니다.["we could expect by December could be as high as 6,000 deaths a day. So it really depends what we do as individuals and what governments do.”]이런 가운데 트럼프 미 대통령은 미 식품의약국 FDA 내부의 누군가가 고의로 백신 개발을 지연시키고 있다며 음모론을 제기하고 나섰습니다.미 대선일인 11월3일 이후로 백신개발을 늦추려는 세력이 있다고 했는데, 그만큼 대선 전에 백신을 바라는 절박함이 묻어나 보입니다.위싱턴에서 KBS 뉴스 금철영입니다.촬영기자:한규석/영상편집:양의정