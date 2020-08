[자막뉴스] 캘리포니아 최악 산불…해외에 “도와달라” 자막뉴스 입력 2020.08.23 (21:45)

광대한 산맥위로 치솟은 산불 연기가 마치 구름처럼 떠있습니다.



그 연기에 태양은 뿌옇게 보입니다.



EFF... 산불은 주택가를 덮쳤습니다



소방관들이 필사적으로 막아보지만 역부족입니다.



[클락/산타크루즈 보안관 : "this fire is not contained and what would I tell my loved one, it could be potentially weeks."]



사투를 벌이던 소방관들은 불길에 고립되고, 헬기가 가까스로 구조합니다.



["Alright guys, I'm gonna get you out of here, OK?"]



인근 주에서 도와주러 왔지만 역대,두번째라는 최악의 산불에 주지사는 결국 해외에까지 손을 내밀었습니다.



[뉴섬/주지사 : "We've also reached out across the border into Canada for the resources and support,"]



스스로 산불 극복하라던 대통령은 뒤늦게 캘리포니아 주를 재난 지역으로 선포했습니다.



그러는 사이 백만 에이커, 서울 일곱 배 면적이 불에탓습니다. 19만 명이 대피했는데 일부는 대피 명령을 무시하고 있습니다. 여섯 명이 숨졌습니다.



미 서부가 산불로 초토화되는 사이 대형 허리케인 두 개가 동시에 다음 주, 미 남부에 상륙할 예정입니다.



[리브스 : "I signed an emergency declaration so as to get things put in motion for our preparation."]



서부와 남부 모두 코로나19 피해가 큰 지역,감염병에 자연재해까지 미국의 시름이 깊어지고 있습니다.



워싱턴에서 KBS 뉴스 김웅규입니다.



영상편집:이진이

