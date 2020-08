美 FDA, 코로나19 ‘혈장 치료제’ 긴급 사용 승인

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

[앵커]미국 식품의약국이 코로나19에 걸렸다 회복한 환자의 혈장을 이용한 치료를 긴급 승인했습니다.이번 결정은 트럼프 대통령이 공화당 대선 후보로 확정되는 전당 대회를 하루 앞두고 이뤄졌는데, 일부 미 언론은 혈장 치료를 중대한 돌파구로 보기 어렵다는 학계 의견을 전하기도 했습니다.보도에 하송연 기자입니다.[리포트]미국 식품의약국, FDA가 코로나19 치료를 위한 혈장 치료를 긴급 승인했습니다.코로나19 환자에게 확진 판정 후 사흘 안에 회복 환자의 혈액에서 채취한 혈장을 수혈했을 때 생존율이 높아지고 상태가 호전됐다는 이유에섭니다.FDA는 지금까지 7만 명이 혈장 치료를 처방 받았고, 2만 명을 대상으로 분석한 결과 안전성이 확인됐다고 밝혔습니다.특히 80살 이하 환자에서 치료 효과가 더 컸다고 덧붙였습니다.오는 11월 대통령 선거에 나설 공화당 후보로 트럼프 대통령을 확정짓는 전당 대회를 하루 앞둔 상황.트럼프 대통령은 브리핑을 자청해 FDA 긴급 승인 소식을 전하며 혈장 치료가 아주 효과적이라고 치켜세웠습니다.[트럼프/미국 대통령 : "Today, I'm pleased to make a truly historic announcement in our battle against the China virus that will save countless lives."]하지만 혈장 치료는 과거 감염병 치료에 사용된 만큼 획기적이라고 보기 어렵다는 견해가 많습니다.또 미 보건 전문가들은 혈장 치료의 효능을 입증할 데이터가 부족하다고 지적해 왔습니다.워싱턴포스트 등 미 언론은 혈장 치료가 일부 도움이 될 수는 있지만 돌파구는 아니라는 학계 의견을 소개하기도 했습니다.신문은 이와 함께 대통령이 반전 모색을 위해 공화당 전당 대회를 하루 앞두고 이같은 발표를 하는 것이라고 분석했습니다.한편 뉴욕타임스는 트럼프 행정부가 대선을 앞두고 이르면 다음 달 말 코로나19 백신의 긴급 사용을 승인할 수 있음을 시사했다고 보도했습니다.KBS 뉴스 하송연입니다.영상편집:권혁락/그래픽:한종헌